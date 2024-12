Il finger food perfetto per le feste di Natale, il cocktail di gamberi servito su un cucchiaio

Come preparare un finger food natalizio scenografico? Scopri la ricetta del cocktail di gamberi servito su un cucchiaio!

Per un perfetto finger food potresti provare a preparare dei cocktail di gamberi diversi dal solito. Non nel classico bicchierino, bensì serviti in un cucchiaio.

La ricetta del cocktail di gamberi è semplicissima da preparare, puoi anche prenderla in considerazione come finger food dell’ultimo minuto. Tutto quello che dovrai fare è sbollentare i gamberi e preparare una salsa rosa classica arricchita con un po’ di senape.

Come preparare questo antipasto natalizio facile e veloce? Scopri la ricetta per preparare il tuo finger food natalizio che amerai senza dubbio!

Cocktail di gamberi finger food, la ricetta facile e veloce per un antipasto di Natale sfizioso

Il cocktail di gamberi solitamente viene servito all’interno di un bicchierino monodose, così da poter gustare l’antipasto con un cucchiaino in maniera pratica e veloce.

Se desideri stupire gli ospiti con qualcosa di più scenografico e soprattutto il tuo obiettivo è quello di preparare più antipasti finger food natalizi, potresti proporre loro una versione più insolita ma sicuramente molto apprezzata.

Ti basterà preparare il cocktail di gamberi come tuo solito e posizionare i vari ingredienti su un cucchiaio. Ecco la ricetta step by step per un finger food natalizio da leccarsi i baffi!

Ingredienti

20 gamberi

100 ml di vino bianco secco

200 gr di maionese

200 gr di ketchup

1 cucchiaino di senape

Procedimento

Prima di tutto dovrai pulire i gamberi. Quindi lavali sotto l’acqua corrente, poi rimuovi la testa e il carapace. Lascia attaccata la coda del gambero. Rimuovi l’intestino del gambero, ovvero quel filetto nero che si trova proprio sopra il crostaceo. I gamberi sono ora pronti per essere sbollentati. In un pentolino versa il vino bianco e la stessa dose di acqua, porta a bollore. Quando l’acqua bolle, spegni la fiamma e posiziona all’interno del pentolino i gamberi. Copri e lascia sbollentare per circa 5 minuti. Nel frattempo prepara la salsa, il procedimento è semplicissimo. In una ciotola dovrai unire la maionese e il ketchup, dopo averli mescolati per bene dovrai aggiungere anche la senape. Prendi i vari cucchiai e come primo strato posiziona un po’ di salsa rosa, poi 1 o 2 gamberi che avrai precedentemente asciugato con cura e delicatezza. Il tuo cocktail di gamberi finger food al cucchiaio è pronto per essere servito!

Se ti dovessero avanzare dei gamberi, prova anche la ricetta dei gamberi gratinati, perfetti sia per Natale che per il cenone di Capodanno!