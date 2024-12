Vol-au-vent con crema di salmone affumicato: la ricetta gourmet raffinata e gustosa

Se siete alla ricerca di un antipasto raffinato e gustosissimo, i vol-au-vent con crema di salmone affumicato sono la scelta perfetta per stupire i vostri ospiti. Si tratta di una ricetta gourmet, che unisce la cremosità del ripieno alla delicatezza della pasta sfoglia.

Ovviamente, il vero protagonista è il salmone che conquista tutti gli amanti del pesce. La sua morbidezza e il suo sapore sono un mix perfetto, a cui è difficile resistere. Scopriamo di più sulla ricetta gustosa e raffinata dei vol-au-vent con crema di salmone affumicato.

La ricetta facile e veloce dei vol-au-vent con crema di salmone affumicato

Una cena raffinata è un momento speciale e i vol-au-vent con crema di salmone affumicato rappresentano una scelta perfetta, per stupire i vostri invitati e anche per non perdere molto tempo con la preparazione di questa prelibatezza. Questi sfiziosi antipasti sono preparati con pasta sfoglia, poi farcita con crema gustosa. Essendo una ricetta facile e veloce da preparare, rappresenta l’opzione perfetta durante le feste quando non si ha tantissimo tempo a disposizione. Il tempo di preparazione è di 10 minuti e di appena 12 minuti, per quanto riguarda il tempo di cottura. Ecco gli ingredienti per 4 persone.

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia

200 grammi di formaggio fresco come robiola o ricotta

100 grammi di salmone affumicato

1 tuorlo

100 grammi di maionese

Preparazione:

Cominciate srotolando la pasta sfoglia. Utilizzando una coppa pasta di 6 centimetri, procedete incidendo la pasta così da ricavare dei dischetti. Ponete, quindi, 8 dischetti su una teglia foderata con carta forno, da spennellare con il tuorlo. Bucherellate con una forchetta. Una volta fatto ciò, sovrapponete due dischetti spennellando e bucherellando di nuovo. Fate un foro al centro dei dischetti rimasti, con una coppa pasta da 3 centimetri ricavando ciambelline da sfoglia. Ponete queste su ogni dischetto, spennellando con il tuorlo. In forno già caldo, infornate in modalità statica a 180° per 12 minuti circa. Sfornate e fate raffreddare. In una ciotola, inoltre, mescolate il formaggio con la maionese e mettete il tutto nei vol-au-vent con una fetta di salmone affumicato. Servite e buon appetito!

Ovviamente, i vol-au-vent possono essere farciti come più amate! Potreste utilizzare altri tipi di formaggio, salse o gamberi, al posto del salmone. Questi possono, inoltre, essere preparati prima così da averli già pronti, conservandoli in frigorifero (ma soltanto per poco tempo). Scoprite anche come preparare il salmone al forno e l’albero di pasta sfoglia con salmone affumicato.