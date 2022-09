Anastacia: beauty identikit della regina del “Soul Rock”

Dal successo internazionale di “I’m Outta Love“, nel ’99, non ci siamo mai più ripresi: sin dalla sua prima apparizione pubblica Anastacia ha stregato il mondo intero, compresi i grandi della musica, con la sua eccezionale voce soul. Qualcuno l’ha addirittura definita “La cantante bianca con la voce nera”, e non sbagliava, alludendo al forte contrasto che un timbro tanto potente suscita accostato all’aspetto della bionda musicista Newyorkese.

Un talento naturale il suo, che l’ha condotta rapidamente al successo sino all’apice delle classifiche tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del terzo millennio. Lei stessa ha sempre amato scherzosamente definire il proprio stile come “sprock“, guardando alla sua anima rock, appunto, sempre accompagnata dalle intense vibrazioni soul che il solo crescere in un ambiente artistico può donare.

Grintosa e sensuale, Anastacia ha segnato un’era con i suoi look da scena composti dagli scintillanti micro top corsetto, dai pantaloni aderenti e, non meno importanti, dagli immancabili occhiali da sole a lente colorata. Una grinta sfoderata dalla cantante anche nella vita, costellata sì di successi ma anche di grandi dolori. Vogliamo omaggiarla insieme, nel giorno del suo 54esimo compleanno?

Anastacia: la chioma biondo rock è la sua unica costante di stile

Anastacia – Foto Instagram @anastaciamusic

Se l’ “uniforme fashion” di Anastacia è ragionevolmente cambiata negli anni, ad essere invece rimasta invariata nel tempo è la chioma dorata: il suo è l’esatto biondo che impera tra le tendenze colore capelli di questo autunno/inverno, impreziosito da calde sfumature caramello. Tra un’onda ed un’altra, passando per il taglio con frangia ed il liscio perfetto, l’hairstyle della cantante ha una sua precisa dimensione che continua ad accompagnarla tutt’oggi.

Il make-up di Anastacia è grintoso, proprio come lei

Anastacia – Foto Instagram @anastaciamusic

Potrebbe una grinta come quella dell’artista non essere armonizzata da un beauty look altrettanto d’impatto? Chiaramente la risposta è no: ecco perché la sua cifra sono da sempre gli Smokey Eyes, intensi e magnetici, scelti nelle nuances profonde del marrone oppure nel più classico nero. Alla base viso è sempre destinata invece una finitura glowy, completata da labbra nude di tanto in tanto glossate.