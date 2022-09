Portafedi nuziali: i più originali e particolari

Foto Shutterstock | Fahmeidi

Quando una coppia decide di sposarsi, la volontà di entrambi è che risulti tutto impeccabile, l’obiettivo sarà organizzare un matrimonio perfetto. I dettagli, anche in questo caso, faranno la differenza. I portafedi nuziali dalle forme originali e particolari conquistano sempre più successo, accessori indispensabili per la cerimonia in chiesa che negli ultimi tempi si sono prestati a interpretazioni sempre più caratteristiche.

Se in passato i portafedi erano soprattutto cuscini realizzati spesso negli stessi materiali e colori dell’abito della sposa, a oggi le possibilità sono tantissime in questo campo, dai modelli personalizzati con nomi e simboli, a quelli alternativi ispirati alle ultime tendenze matrimonio 2022.

Le idee per realizzare dei portafedi originali sono davvero infinite, potete sbizzarrirvi in ogni modo, ricordando sempre di tenere in considerazione lo stile di tutto il matrimonio.

Portafedi personalizzati

I portafedi si allineano molto spesso ai gusti di chi li sceglie, per questo i modelli più classici richiamano proprio l’abito da sposa o gli altri addobbi per la chiesa, durante la cerimonia. Gli addobbi floreali hanno una grande importanza nei preparativi per un matrimonio, soprattutto quelli per la chiesa in cui terranno le nozze, non sorprende quindi che molti cuscini portafedi vengano realizzati proprio in coordinato con i fiori scelti.

Cuori e fiori portafedi

I cuscini possono essere pensati nella forma di cuori, di piccoli letti di rose dai profili squadrati, ma negli ultimi tempi stanno riscuotendo un grande successo i modelli con applicazioni floreali colorate, soprattutto nell’organizzazione di un matrimonio in estate, in cui i toni pastello sono la regola. Gli addobbi floreali per il matrimonio riescono a soddisfare tutti i gusti, dai più romantici ai più minimal.

Cuscini portafedi tradizionali

Portafedi ottenuti interamente da foglie e petali si alternano a modelli con applicazioni più semplici a tema floreale. Le spose più romantiche adoreranno sempre i cuscini portafedi tradizionali in satin, in seta o in altri materiali morbidi arricchiti da ricami in pizzo e merletto, proposti in forme quadrangolari, ovali oppure tonde.

Portafedi innovativi

Questo è il secolo dello svecchiamento delle tradizioni, per questo anche i portafedi vengono pensati sempre più spesso in forme anticonvenzionali. Piccoli camion ispirati al mestiere dello sposo si alternano a scrigni a mo’ di carillon ; troviamo cuscini portafedi con stelle marine, tazzine di caffè ironiche, cornici in legno e giardinetti zen. Le idee sono davvero tantissime!