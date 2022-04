Uomini insicuri, come conquistarli? Cosa fare per farli innamorare

Come conquistare gli uomini insicuri? Cosa fare per farli innamorare? Non tutti riescono a farsi avanti con la persona per cui provano attrazione, per il timore di figuracce o, peggio, di un rifiuto. L’insicurezza regna soprattutto tra i “maschietti”, ma come come fare per capirli e conquistarli? Ecco alcuni preziosi consigli d’amore…

Uomini insicuri: come riconoscerli

Secondo alcuni, fanno parte della black list di partner da evitare, ma talvolta vale la pena tentare di arrivare al loro cuore e sciogliere tutto quel ghiaccio di paure e incertezze che regna nella loro vita. Sono gli uomini insicuri, quelli che in amore hanno bisogno di un “aiutino” anche solo per fare mezza prima mossa.

Per riconoscerli, timidi come sono, è importante osservarli e cogliere i segnali che mandano involontariamente. Distolgono lo sguardo? Arrossiscono facilmente? Quando parlano con qualcuno sembrano spesso in imbarazzo? Sono tutti sintomi che avete davanti un uomo insicuro…

Come capire gli uomini insicuri?

Non è sempre facile capire gli insicuri, specie se dal proprio lato si è sempre stati determinati e fiduciosi in se stessi. Provare a calarsi nei panni di un uomo insicuro, però, è la strategia migliore per inquadrare il suo comportamento, a volte strano e quasi “asociale”, per cercare di scovare i punti più deboli e affrontarli insieme. Un poco per volta. Sarà decisamente più facile conquistarlo (anche a 50 anni).

Uomo indeciso: come comportarsi

Anzitutto è bene comprendere l’origine dell’indecisione: se si tratta di uomini troppo insicuri, potrebbero sentirsi eccessivamente impauriti all’idea di un eventuale rifiuto e quindi tentennare particolarmente in fase di corteggiamento (o anche solo al primo appuntamento). In questo caso prendere l’iniziativa al suo posto permetterà di abbattere il muro delle incertezze e probabilmente far decollare la sua autostima… Attenzione, però, a non essere troppo aggressive perché potreste intimorirlo.

Uomini insicuri a letto

A volte l’insicurezza si vede (solo) a letto. Ci sono uomini, infatti, che pur sembrando particolarmente estroversi all’esterno, quando arriva il momento di fare l’amore – specialmente se è la prima volta – si rivelano molto fragili, addirittura indecisi e remissivi. Che fare? Sicuramente mai umiliarli facendoli sentire inadatti o in colpa se qualcosa non funziona sotto le lenzuola, o se a volte il sesso non è totalmente appagante.

Molto più utile adottare un atteggiamento di comprensione, dimostrando loro che siete aperte al dialogo e a cercare una soluzione a qualunque problema dietro la loro insicurezza a letto. Parlare è fondamentale per superare un’eventuale vergogna e, passo dopo passo, trovare l’intesa. La via per conquistarli è segnata, non resta che dargli una chance…