Uomini da evitare: chi sono e come riconoscerli (per vivere bene)

Ci sono almeno 10 tipi di uomini da evitare, che è meglio imparare a riconoscere prima di cadere in una storia potenzialmente deludente. L’esperienza insegna e, purtroppo, la prima cosa che spesso si impara è che non c’è limite al peggio. Ci sono alcune tipologie di maschietti che è veramente meglio non incontrare…

Regola numero uno: riconoscere l’uomo da evitare

Inquadrare un uomo e capirne la personalità può essere un esercizio difficile, specialmente all’inizio di una conoscenza, ma un tentativo va fatto per evitare di offrire il vostro cuore a chi non vi merita e riuscire a capire qual è il partner giusto…

I mammoni

I mammoni sono quegli uomini che non riescono a staccarsi dalla madre. Avere a che fare con un uomo del genere potrebbe significare essere “costrette” a una costante competizione con la suocera, che inevitabilmente “fa tutto meglio”.

I piacioni

I piacioni sono quegli uomini che sentono forte l’esigenza fisica – e pure mentale – di piacere a tutti, ma proprio a tutti. Bisogna stare molto attente perché sono degli ottimi imbonitori ma… non è tutto oro quel che luccica! Appaiono in genere brillanti, piacevoli e sempre aggiornati su tutto, vestono all’ultimo grido e hanno un’intensa vita mondana, sempre pronti a cavalcare le nuove tendenze. Col tempo, però, potrebbero rivelarsi così privi di argomenti da annoiarvi a morte…

I narcisisti

I narcisisti passano la maggior parte del proprio tempo davanti allo specchio, trascurando persino voi. Sono uomini che hanno due chiodi fissi: il loro aspetto fisico e il loro benessere. In genere hanno un abbigliamento sempre molto curato, i loro armadi tracimano di abiti e la loro vanità risulta decisamente fastidiosa, addirittura superiore a quella propriamente attribuita alla galassia femminile. Fondamentalmente sono uomini insicuri, che hanno bisogno di continue conferme e tendono a volere sempre il controllo su tutto.

Gli ignoranti

State sempre lontane dagli uomini ignoranti. Se un uomo non ha interesse a studiare e a migliorarsi, molto probabilmente non ha proprio alcuna base da approfondire e voi potreste trovarvi tra le mani un vuoto che presto vi stancherà. A meno che non vi piaccia il ruolo di maestrina, fuggire è necessario. E attenzione, in genere sono uomini del tutto inconcludenti.

I violenti

Bisognerebbe fare dei veri e propri corsi per imparare a identificare gli uomini violenti, in modo da poterli tenere lontani anni luce dalle nostre vite. L’uomo violento in genere si esprime in tre modi: attraverso la violenza fisica, la violenza sessuale e la violenza psicologica. Spesso le vittime tendono a minimizzare ciò che sta loro succedendo, mentre gli uomini violenti si scusano e portano le loro donne a sentirsi colpevoli di ciò che accade. Diffidate sin dal primo momento di un uomo che vi mette le mani addosso o vi insulta e vi denigra: una spinta, uno schiaffo, un calcio, un pugno, una parolaccia sono tutti segnali di un grave pericolo. Da evitare senza attenuanti.

Gli intellettuali… o presunti tali

Se siete stanche dei “soliti idioti”, la tentazione di fidanzarvi con un intellettuale potrebbe mordere il vostro cuore. Ma non sempre questo è il porto della felicità: gli intellettuali, o presunti tali, spesso si rivelano così noiosi e prevedibili da rendere piatta anche una serata in compagnia.

Gli egocentrici

Purtroppo gli egocentrici sono numerosi e si celano in ambienti di ogni genere! Si infiltrano ovunque e mietono “vittime2 continuamente. Riconoscerli non è poi così difficile: parlano solo loro e sanno tutto loro, ma nei momenti di singletudine più tristi è facile prendere qualche abbaglio e mettersi il prosciutto sugli occhi pur di non vedere l’amara realtà! Purtroppo chi abbocca al loro amo deve sorbirseli per un bel po’, nemmeno la migliore delle scuse può esservi d’aiuto in questi casi… sono capaci di tutto!

I rubacuori

I rubacuori sanno esattamente come conquistare una donna e persino come portarsela a letto al primo appuntamento. Fino a qui niente di male se non fosse che il loro motto è “sedurla e abbandonarla”! Chi casca nella loro trappola diabolica, e capita davvero a tutte, è destinata alla sofferenza. Meglio quindi goderseli per una sola nottata, convincersi di poterli convertire è un errore fatale!

Gli imprevedibili impenitenti

I belli e tenebrosi piacciono da impazzire, con il loro fascino inconsueto e inquietante conquistano cuori femminili a destra e a manca, peccato che dopo l’idillio iniziale la loro vera personalità venga interamente allo scoperto e si scopra che… spesso sono uomini altamente imprevedibili. E non si pentono affatto di creare intorno a sé un alone di incertezza e sospetti…

Gli insicuri

Inizialmente gli insicuri vi ricoprono di attenzioni, non hanno paura di esibire il loro amore, vi propongono uscite tutte le sere, facendovi sentire le più fortunate al mondo! Purtroppo col passare del tempo gli insicuri rivelano il loro lato oscuro, che non è disposto ad accettare critiche di sorta! Non appena vi permetterete di dire che non fanno bene qualcosa, o che la fate meglio voi, verrà allo scoperto il mostro che alberga in loro e a quel punto la follia prenderà il sopravvento sulla ragione. A farli letteralmente impazzire è infine il tradimento, sono uomini molto più sospettosi delle donne e si arrabbiano per un nonnulla!