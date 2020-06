Quali sono le migliori posizioni per fare l’amore? Tra posizioni da seduti, altre per fare l’amore in piedi, altre con lei sopra e lui sotto, c’è l’imbarazzo della scelta. Perché vale la pena conoscere tante posizioni per fare sesso? Perché sperimentare a letto è sempre un’ottima idea per divertirsi e condividere esperienze con il partner. In più contribuisce a rendere veramente speciali le vostre notti di passione, aprendo nuovi orizzonti, molto piacevoli e soddisfacenti. Allora scoprite le posizioni più belle leggendo di seguito e nella gallery con le foto di tutte le posizioni per fare l’amore. Imparate le migliori posizioni eccitanti per lei e le posizioni per stimolare lui, sperimentate che è possibile fare dell’ottimo sesso in piedi e quali sono le posizioni per dimagrire, per unire l’utile al dilettevole.

Posizioni per fare l’amore a letto e non

Si sa che per quanto riguarda i giochi erotici bisogna lasciarsi andare alla fantasia. Allora il nostro consiglio è di farvi ispirare dalle posizioni per fare l’amore illustrate che trovate nella gallery. Potrete così trasformare un noioso incontro amoroso, che molte volte si rivela per niente appagante, in un’esperienza bollente indimenticabile. Ricordate sempre che è meglio usare il preservativo, non solo per evitare gravidanze indesiderate, ma soprattutto per proteggervi dalle malattie trasmissibili sessualmente.

Non c’è bisogno di una location particolare per un incontro d’amore perfetto in cui dare emozioni e ottenere il massimo dal vostro partner, il fattore più importante è senz’altro il vostro appeal. Ci sono delle posizioni sessuali migliori per l’uomo e poi anche delle posizioni sessuali per lei: basta fare un po’ a turno. Ispirandovi alle immagini delle posizioni per fare l’amore, proponete un gioco nuovo al partner e, perché no, cambiate anche luogo e allontanatevi dalle solite lenzuola.

Sperimentate posizioni a cucchiaio per fare l’amore oppure posizioni a pecorina, fatelo su una sedia, sul divano o ancora provate delle posizioni a terra, magari su un bel tappeto. Le posizioni per fare l’amore a letto, e non solo, sono davvero tante, alcune semplici, altre invece richiedono una certa dose di abilità e possono risultare più difficili da attuare.

Preparatevi anche fisicamente, in questo caso, facendo un po’ di attività fisica per rinforzare i muscoli e migliorare le prestazioni. Sicuramente ne avrete giovamento. Sfogliate le immagini della fotogallery allegata, vi aiuterà ad avere un’idea più chiara e completa su come muovervi. Una volta trovate le posizioni hot che preferite, provate a condividerle con il vostro partner.

Posizioni eccitanti per lei

Fare sesso in piedi o in situazioni diverse dal solito è già di per sé eccitante, ma ci sono alcune posizioni sessuali che possono migliorare l’intesa e l’incontro rendendolo indimenticabile. Molte donne amano vedere il viso del partner mentre fanno l’amore, quindi le posizioni per fare sesso che consentono di guardarsi negli occhi sono considerate quelle più eccitanti.

Ovviamente è importante, per raggiungere il massimo piacere, stimolare sia le zone erogene del corpo che clitoride e punto g. Per farlo l’uomo deve avere le mani libere di percorrere il corpo della donna per aumentare il livello di eccitazione di entrambi.

Pecorina

Le posizioni più eccitanti per lei restano la classica ”pecorina”, con lui che penetra da dietro la donna mentre entrambi sono poggiati sulle ginocchia. C’è anche la variante con lui in piedi, lei si mette a carponi e si lascia penetrare da dietro dall’uomo, che si appoggia sulle ginocchia.

Indra

Un’altra delle posizioni eccitanti per lei è l’Indra, che permette la stimolazione profonda del punto G. Si mette in pratica con la donna sdraiata sulla schiena con le gambe piegate e i piedi che toccano il petto di lui.

Il tavolo

Una posizione comoda per fare l’amore che piace alle donne è quella del tavolo. Permette di fare sesso a lungo poiché richiede poco sforzo fisico. Si pratica con lei sdraiata sul un tavolo, con le gambe che si attorcigliano ai fianchi dell’uomo, che resta in piedi e la penetra mentre può accarezzarle il seno.

Posizioni per stimolare lui

Quali sono le posizioni per fare sesso più gradite agli uomini? Tutte, verrebbe da dire, ma ce ne sono alcune più gettonate di altre. Avere il controllo della situazione (o pensare di averlo) genera più eccitazione negli uomini, quindi le posizioni del sesso in cui ”dominano” sono le loro preferite. Tra queste ci sono:

La posizione del drago: lei è sdraiata sulla pancia su un cuscino all’altezza del pube e solleva i glutei per favorire la penetrazione mentre lui si sdraia sulla schiena di lei tenendole le mani.

L’amazzone al contrario o cowgirl reverse: lui è sdraiato sulla schiena e lei è sopra di lui dandogli le spalle. Lui può ammirare il lato B della partner prendendola per i fianchi e lei può decidere il ritmo della penetrazione.

Il fiore di loto è un’altra delle posizioni per stimolare lui più amate, anche se non proprio semplice da mettere in pratica. L’uomo è seduto a gambe incrociate con la donna seduta su di lui e la penetra muovendo i fianchi in maniera circolare. Le gambe di lei avvolgono il petto di lui.

Posizioni per fare l’amore quando si è in gravidanza



Le posizioni per fare l’amore quando si è incinta sono diverse ma è importante considerare anche il mese di gravidanza. Le posizioni sessuali in gravidanza sono concesse solo nei primi tempi e più il pancione aumenta, maggiori sono le limitazioni. Tuttavia non disperate, anche le mamme al terzo trimestre possono godere dei piaceri dell’eros, che anzi fa benissimo al bambino. L’unica raccomandazione riguarda le gravidanza a rischio per le quali è indispensabile seguire il parere del medico. Per quanto riguarda il timore diffuso di far male al bambino niente paura, non corre alcun rischio perché il liquido amniotico lo protegge. Ma veniamo alle posizioni con il pancione:

Missionario: è una tra le posizioni del kamasutra più classiche, in cui la donna sta sotto a gambe divaricate e l’uomo sopra. Questa posizione è indicata in gravidanza solo nei primi mesi ma si può ovviare al problema, nei mesi successivi, eseguendola da seduti anziché da sdraiati.

Cucchiaio: in questa posizione la donna si colloca su un fianco e lui dietro di lei, la pancia risulta quindi appoggiata di lato. E’ una posizione adatta anche al secondo e terzo trimestre di gravidanza perché riposante e comoda.

La posizione della schiava: in questo caso l’uomo è sdraiato sulla schiena mentre lei seduta su di lui accovacciata o inginocchiata. Questa posizione offre alla donna la libertà di controllare la profondità di penetrazione e il ritmo ed è adatta fino al secondo trimestre di gravidanza incluso. La si può adottare anche nel terzo trimestre ma di solito risulta faticosa ed è questo il motivo per cui non la si consiglia.

Pecorina: anche in questo caso resta una delle posizioni più eccitanti per fare l’amore ideale per riparare la pancia visto che lei è carponi sul letto con le spalle rivolte a lui. L’unico inconveniente può essere rappresentato dal dolore ai gomiti in fase di appoggio.

Amazzone: questa posizione che è la preferita dalle donne visto che concede massima libertà di movimento e di gestione del rapporto, è adatta anche alla gravidanza visto che la donna sta sopra l’uomo e non c’è quindi il rischio di schiacciare la pancia. Nell’ultimo trimestre tuttavia potrebbe risultare fastidiosa a causa del pancione troppo ingombrante.

Le posizioni per fare l’amore in macchina

Fare l’amore in macchina può rivelarsi molto appagante, specialmente se si conoscono le posizioni più adatte e comode. Per fare sesso in auto è consigliabile prima di tutto abbassare i sedili anteriori, se volete stare stesi davanti. I posteriori possono stare alzati o abbassati, dipende da quanta agilità avete e se volete sperimentare posizioni che vi consentono di muovervi di più. In ogni caso rendete l’ambiente più confortevole possibile perché tutto sia più semplice.

Iniziamo dalla posizione con lui seduto al posto del guidatore e lei sopra di lui. È la posizione dell’amazzone, un classico da provare anche in macchina! Poi potete scegliere la variante al contrario della posizione dell’amazzone. E cioè lui resta sempre seduto al posto di guida mentre lei si siede su di lui ma stavolta è girata di schiena. Potete servirvi del volante per appoggiarvi e rendere i movimenti più comodi.

Se invece vi posizionate sul sedile del passeggero reclinato al massimo potete sperimentare altre tecniche e posizioni, come quella del missionario. Classica ma sempre piacevole, risulta più comoda se usate un cuscino, anche gonfiabile. Potete poi sbizzarrirvi nelle sue varianti, tenendo le gambe di lei piegate o sulle spalle, ecc.

Sui sedili posteriori c’è un po’ di spazio in più, osate posizioni più fantasiose. Come quella del panino, con lei sdraiata di schiena con le gambe piegate sul petto e lui accovacciato sopra o piegato sulle ginocchia. Provate anche la variante con lei che poggia le gambe sul tettuccio dell’auto. Infine chiudete in bellezza con la classica pecorina, lei a carponi, lui dietro con le mani libere per toccarle liberamente le zone erogere e amplificare il piacere di entrambi.

Attenti ai posti per fare l’amore all’aperto

Se decidete di concedervi la trasgressione di fare l’amore in macchina o se non avete alternativa, ricordate, però, che ci sono dei rischi. Oltre a farvi male, se non siete molto atletici, rischiate anche una multa salata e addirittura il carcere. Entrambi gli amanti beccati a fare sesso in macchina possono essere sanzionati con una multa che va da 5.000 a 30.000 euro (art 527 c.p.). Non solo, si rischia l’arresto da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se l’atto amoroso è consumato vicino a luoghi frequentati da minori come le scuole. State dunque attenti al luogo che scegliete per appartarvi in modo da non rovinare la magia del momento e godervi tranquillamente tutte le sensazoni dell’amore.

