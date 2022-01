Come ogni anno, l’arrivo del Capodanno cinese ispira la moda e i brand beauty in nuove capsule collection e collaborazioni che celebrano l’antica tradizione cinese. Mentre il paese del Sol Levante ci fa sapere se il nostro compleanno sarà fortunato con il Lucky Birthday Ranking. Il 2022 è l’anno della tigre e inizierà esattamente il primo febbraio. Quale migliore occasione, dunque, per sfoggiare capi e tendenze moda caratterizzati da stampe e fantasie animalier? I grandi fashion designer si sono cimentati nella realizzazione di capsule collection all’insegna del simbolo della tigre e del colore del Capodanno cinese: il rosso.

La moda prende ispirazione dal Capodanno cinese

Gucci, ad esempio, ha lanciato una vera e propria campagna social, intitolata Gucci Tiger, in cui si presenta la capsule collection che riporta motivi esotici e colori moda caldi e malinconici, in pieno stile anni ’70, proprio come piace al direttore creativo della maison Alessandro Michele. Valentino propone invece la linea Valentino Tiger 1967, il cui caposaldo è la bag Roman Stud, che riprende un motivo da sempre caro al brand italiano: la tigre. Versace mixa infine elementi e colori ispirati all’Antica Grecia, ad esempio l’oro, colore rosso e tigri barocche per la sua linea di accessori in edizione limitata.