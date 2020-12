Nel 2021 tornano di moda i pezzi iconici degli anni 80

Nel 2021 vedremo un grande ritorno dello stile anni 80. Può sembrare strano, ma non lo è: i Millennials e la Generazione Z sono cresciuti con modelli di riferimento (i propri genitori) che sono stati adolescenti proprio in quel periodo. Nelle foto ricordo di famiglia tutti hanno capelli cotonati, giacche con le spalline, mom jeans, e tutine aderenti, come potrebbero i giovani di oggi non esserne influenzati?

Da Madonna a Cher, senza dimenticare l’ossessione per lo stile sempre impeccabile di Lady D, i “boomers” hanno tramandato ai figli la passione per la moda anni 80 e le passerelle per la prossima stagione lo dimostrano.

Ecco quali sono i capi di abbigliamento anni 80 che andranno di moda anche nel 2021.

La giacca di pelle

Cindy Crawford è stata una grande icona della giacca di pelle: il suo stile era quello della classica ragazza americana, niente di stravagante o fuori dal comune. Jeans Levi’s, una maglietta bianca e un chiodo di pelle oversize.

Alberta Ferretti Milano Fashion Week A/W 2020-2021 – Getty Images | Tullio M. Puglia

Il tailleur

Negli anni 80 la serie televisiva più famosa del mondo è stata di certo Dinasty, ed è proprio dalla sua protagonista femminile, Alexis Carrington Colby, che arriva la prossima tendenza per il 2021: il tailleur. La versione da cercare per il 2021 è quella dal taglio sartoriale maschile, con spalline abbondanti e pantalone a vita alta.

Louis Vuitton Paris Fashion Week S/S 2021 -Getty Images | Estrop

I vestiti a pois

Potrebbero sembrare un grande classico, ma in realtà i vestiti a pois hanno vissuto la loro epoca di maggiore lustro proprio negli anni 80 (come dimenticare tutti i look a pallini sfoggiati dalla Principessa Diana). E il 2021 sarà l’anno del loro grande ritorno.

Jeans slavati

Oltre al taglio, rigorosamente mom jeans, il denim nel 2021 si ispirerà al lavaggio classico degli anni 80, quello slavato. L’”acid wash” è caratterizzato da macchie di colore e veniva utilizzato soprattutto dagli appassionati della musica punk.

Il pizzo nero

Di qualsiasi foggia, su tutti i capi: il pizzo nero farà un grande ritorno, non solo per i look bonton. Cher era famosa per le sue tutine aderenti negli anni 80, proprio a lei dobbiamo l’uso del pizzo come tessuto anche per i look più rock e accattivanti.

I bike shorts

Li abbiamo già visti spesso nelle ultime stagioni, e per il 2021 i bike shorts si riconfermano essere un trend al quale non rinunciare. Un’icona anni 80 che li portò in auge? Niente meno che Madonna, che li indossava con anfibi e blazer oversize.

Chanel Paris Fashion Week – Womenswear Spring Summer 2021 – Getty Images | Pascal Le Segretain

Le maniche a palloncino

Non parliamo di semplici spalline imbottite, ma di vere e proprie opere sartoriali: le spalline imbottite saranno ovunque nel 2021. Certo possono essere ingombranti in alcune occasioni, ma sono molto scenografiche e perfette per le grandi occasioni, per esempio per un soprabito.

Le cinture in vita

Ormai non se ne vedono più molte in giro, ma negli anni 80 le cinture in vita (ovviamente in taglia extra large) erano un accessorio irrinunciabile. Nel 2021 ricominceremo ad usarle, saranno perfette indossate con un mini abito o una tuta per esaltare le forme, o sopra al cappotto.

Cappotti di pelliccia oversize

Negli anni 80 le pellicce erano vere, oggi invece ci avviciniamo sempre di più all’abolizione della pelliccia animale in favore dell’eco fur, ma la tendenza resta: il cappotto oversize di pelo sarà un grande ritorno dagli anni 80 per il 2021.

Getty Images | Edward Berthelot

I colori accesi

Neon is the new black, si potrebbe dire. Nel 2021 le vetrine dei negozi saranno invase da colori forti e tinte sgargianti, magari con qualche capo in technicolor, proprio come andava di moda negli anni 80.