Look da ufficio per il 2021? Ispirati a Silvia Toffanin

Quest’anno le nostre giornate lavorative sono state stravolte dalla pandemia da Covid-19. Molte di noi hanno iniziato a lavorare in smart working, adottando outfit decisamente comodi. Altre, invece, hanno continuato ad andare in ufficio. Se siete alla ricerca di ispirazione, pensando anche a degli outfit da sfoggiare quando tornerà tutto normale, potreste provare a copiare i look di Silvia Toffanin.

La conduttrice televisiva, volto di Verissimo su Canale 5, è una vera regina di stile. Sempre attenta ai trend del momento, Silvia Toffanin si presenta sempre ai suoi telespettatori in forma smagliante e super glamour.

Ecco quindi cinque look da ufficio da copiare a Silvia Toffanin per il 2021.

T-shirt semplice e gonna a tubino iper colorata

Se siete alla ricerca di un outfit che giochi su semplicità e stampe particolari, questo outfit di Silvia Toffanin fa al caso vostro. La conduttrice qui ha abbinato una semplice t-shirt nera, con collo leggermente alto, ad uno dei trend di stagione: la pencil skirt, o gonna a matita, a vita alta giallo fluo con motivo floreale a contrasto.

Un perfetto look da ufficio, elegante ma allo stesso tempo audace e rock. L’intero outfit, inoltre, è firmato Marcobologna.

Se siete alla ricerca di una gonna a matita per ricreare il look della conduttrice, su Mango trovate una selezione di modelli adatti all’ufficio, ma anche a tutti i giorni. Un’altra show girl che adora le pencil skirt è Victoria Beckham, che le ha anche proposte nella collezione del suo brand.

Silvia Toffanin sceglie i colori pastello anche in inverno

Nel 2019 la conduttrice di Verissimo dettava già moda per i prossimi anni. Abiti e capispalla in colori pastello, infatti, sono tra i must have del 2020 e lo saranno anche nel 2021.

Silvia Toffanin ha scelto di indossare una camicia morbida in seta azzurra, senza bottoni, abbinata ad una gonna dello stesso colore in satin. Il look della conduttrice è firmato Cedric Charlier.

Parlando di colori pastello non c’è posto più indicato per trovare l’outfit giusto per voi di Asos. Sul noto e-commerce potrete trovare diversi capi d’abbigliamento nelle tonalità che più preferite, dal baby blu al rosa confetto, dal lilla al verde menta.

Maglione con le maniche a sbuffo e pantaloni a vita alta

Con questo outfit Silvia Toffanin conferma di essere una vera e propria queen di stile. La conduttrice ha scelto, per la puntata del 14 novembre scorso, di indossare uno dei trend del 2020: il maglione con le maniche a sbuffo.

Quello indossato per questa occasione dalla Toffanin è di un rosa pallido molto bon ton ed è del brand Philosophy di Lorenzo Serafini. A completare il look, molto semplice, un paio di pantaloni a vita alta blu di Alberta Ferretti.

I brand, sia luxury che fast fashion, adorano le maniche a sbuffo, o bombate, proprio per questo vi basterà aprire il sito del vostro marchio preferito per trovare il maglione giusto per voi e ricreare l’outfit di Silvia Toffanin.

Il blu elettrico è il colore di Silvia Toffanin

La conduttrice porta divinamente i colori accesi. Per un perfetto look da ufficio per il 2021 potreste copiare questo look di Silvia Toffanin che, per la puntata dello scorso 7 novembre, ha scelto di indossare un abito blu con gonna longuette plissettata di Luisa Beccaria.

Se vi siete innamorati di questa punta di blu, potreste pensare di acquistare per l’ufficio uno dei bellissimi abiti in questa tonalità del brand Vesper, disponibili su Stylight.

Completo, trend per l’inverno 2021

I completi giacca-pantalone sicuramente tra i “mai più senza” del 2021. Lo sa bene anche Silvia Toffanin che, per la puntata dello scorso 24 ottobre, ha scelto un modello firmato Silvian Heach nero con pois bordeaux composto da blazer aderente e pantaloni a zampa d’elefante, altro trend di stagione che ritroveremo sicuramente anche nel 2021.

Se dopo aver visto questo look della Toffanin è nato in voi il desiderio di acquistare un completo simile, su Asos sono presenti diverse combo di blazer e pantaloni perfetti sia per l’ufficio che per le occasioni speciali o il tempo libero.