Se c’è un’icona vip alla quale vorremmo copiare tutti i look, o quasi, quella è Victoria Beckham. L’ex Spice Girls, sin dagli anni ’90, ha sempre dettato legge in fatto di stile e tendenza. Non ha (quasi) mai sbagliato un abbinamento ed è sempre stata fedele e coerente al suo personaggio.

Insomma, Posh Spice è iconica, e su questo c’è poco da discutere. Quello che possiamo farle, oltre ad apprezzarne lo stile, è anche provare ad emularla, mettendoci ovviamente il nostro tocco personale.

Victoria Beckham ha un stile decisamente cool, ma allo stesso tempo facile da replicare con i capi che abbiamo già in casa, o con quelli nuovi che andranno ad arricchire il nostro guardaroba.

Ecco quindi alcune regole di stile che potete seguire per essere delle vere icon style come Victoria Beckham.

Parola d’ordine semplicità: t-shirt abbinate ai jeans

Victoria Beckham è una super fan delle tee, sia semplici che stampate. In particolare, adora abbinarle ai jeans, capo che si trova in praticamente tutti gli armadi del mondo.

Il suo consiglio, per un look casual, è quello di indossare la t-shirt abbinandoli a dei boyfriend jeans. “Per completare il look” suggerisce Posh Spice “indossate un paio di occhiali da sole. Perfetti, perché nascondono una moltitudine di peccati…”

Anche se non avete nulla da nascondere, gli occhiali da solo impreziosiscono l’outfit e fanno sempre la loro discreta figura.

Getty Images | Junko Kimura

Pantaloni a palazzo, il grande amore di Posh Spice

Secondo Victoria Beckham, rimanendo in tema t-shirt, per renderle ancora più cool si potrebbe indossarle insieme a dei pantaloni palazzo eleganti, da sempre tra i grandi amori della moglie di David Beckham.

“Indossate la tee infilata e, magari, completate il look con un bel paio di scarpe da ginnastica”. Se le sneakers non vi entusiasmano, potete fare come lei e indossarli con delle scarpe col tacco. Se ad entusiasmarmi invece non è l’abbinamento con le t-shirt, prendete ispirazione dalla foto qui sotto e abbinate i pantaloni palazzo con una bella camicia bianca o color panna.

Getty Images | Gareth Cattermole

Mai indossare capi stropicciati

Se c’è una cosa che Victoria Beckham non può proprio sopportare sono i capi stropicciati. Che sia un maglietta, una gonna o un pantalone, tutto deve essere perfettamente stirato, come se fosse appena uscito dal negozio, o dalla lavanderia.

Sapete qual è l’accessorio migliore? Voi stesse

Proprio così. Per essere queen di stile, come Victoria Beckham, dovete puntare tutto su voi stesse.

“Sappiate che essere voi stesse è l’accessorio migliore. Non fate mai nulla di troppo drammatico, fate e solo quello che funziona davvero per voi”. A dirlo le proprio Posh Spice, invitando tutte le donne a sentirsi a loro agio e a vestirci come più gli piace.

Perché l’eleganza non sta nell’avere tanti capi firmati, ma nel sapere abbinare ciò che si ha e nel sapersi valorizzare sempre al massimo.

Look monocromatici? Per Victoria Beckham è un sì

Victoria Beckham mixa sapientemente i colori che più risaltano il suo incarnato. Se non siete grandi fan dell’armocromia, comunque, una regola di stile che potete copiare a Posh Spice è quella del total look monocromatico.

Total White o total black, Victoria adora puntare su un’unica tonalità per focalizzare l’attenzione su di lei.

Getty Images | Samir Hussein

Victoria Beckham è la regina delle gonne a tubino

Se non sapete come indossare le gonne a tubino, prendete esempio da lei. Maglietta o maglioncino leggero, rigorosamente infilati dentro la gonna. Il tutto abbinato ad un paio di sneakers o ad una classica decollete.

E ovviamente, come per Posh Spice, via libera agli accessori. Potete copiare il suo look, abbinando al vostro oufit gli immancabili occhiali da sole, una maxi bag e un foulard.

Per Victoria Beckham il modello a tubino è davvero iconico, e lo indossa spessissimo, come i pantaloni a palazzo. Entrambi i capi, infatti, sono spesso inseriti anche nelle collezioni del suo omonimo brand.