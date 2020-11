Se c’è un capo d’abbigliamento che non può assolutamente mancare nel guardaroba invernale è la pelliccia sintetica.

Oltre a donare subito un tocco d’eleganza al vostro outfit, le pellicce vi permettono di stare al caldo anche nei mesi più freddi.

I brand, sia luxury che low cost, le stanno proponendo nelle loro collezioni in tantissime varianti. Lunghe o corte, fantasia o tinta unita, la pelliccia è un capo iconico. Inoltre, sono tanti i marchi che pensano anche all’aspetto ecologico. Infatti, tanti propongono le cosiddette faux fur, realizzate in materiali riciclati o sintetici.

Se non vi foste ancora innamorate perdutamente di questo capo, vogliamo ricordarvi che è davvero facile da abbinare a tutte le combinazioni di outfit. Sta bene con la tuta, con i jeans e con un abito da sera. Può essere indossata con le snearkers, le décolleté e i combact boots. Insomma, la pelliccia è davvero adatta a tutti gli stili.

Ecco quindi alcune proposte per scegliere la vostra pelliccia preferita per l’inverno 2021:

Faux fur nera, un classico intramontabile

Per le amanti della sobrietà, la pelliccia nera è un vero must. È il capospalla perfetto, perché può essere abbinato perfettamente a qualunque outfit e dona subito un’aria più elegante e raffinata.

Noi vi proponiamo il modello realizzato dal brand inglese New Look, realizzato con un colletto ampio e pratici bottoni a pressione. Cosa non da poco, questa pelliccia ha anche due comode tasche laterali e una vestibilità classica, quindi non troppo stretta, ma neanche troppo ampia.

Abbinata ad una chains bag e ad una pratica tuta, questa pelliccia vi donerà subito un’aria decisamente sofisticata.

Foto Asos | New Look – Pelliccia nera

Audace e rock con il capospalla proposto da H&M

Se siete amanti dello stile rock’n’roll e vi piace osare, la pelliccia del marchio svedese fa al caso vostro.

Una faux fur sintetica e a pelo lungo, con abbottonatura nascosta e gancetti davanti. Anche il modello di H&M presenta delle pratiche tasche nascoste, comode e perfette per avere sempre a portata di mano il vostro smartphone. Il prezzo, poi, è decisamente mini.

Foto H&M | Giacca in finta pelliccia

Teddy Coat, la non pelliccia super fashion degli ultimi anni

Il teddy coat è decisamente a metà tra una pelliccia e un cappotto classico. Se vi siete innamorate del teddy per eccellenza, realizzato da Max Mara, decisamente costoso, ecco qui la soluzione che potrebbe fare al caso vostro.

Il teddy coat di Uniqlo offre un perfetto connubio tra calore e stile. È realizzato in un materiale soffice e voluminoso e la fodera interna è in pile. In più, il brand segue le ultime tendenze e propone un capospalla dalla linea doppio petto, super fashion.

Disponibile in diversi colori, il teddy di Uniqlo ha un prezzo davvero basso rispetto a tante altri prodotti della stessa tipologia proposti quest’anno da altri brand.

Pelliccia leopardata, per uno stile più aggressive

Ormai si sa, le stampe animalier sono ufficialmente tornate di moda. Proprio per questo Stradivarius propone, nella sua nuova collezione invernale, una pelliccia leopardata con colletto a revers e chiusura anteriore con bottoni.

Per un look più aggressive, da abbinare ad un outfit tinta unita, magari total black, questo capo è decisamente perfetto.

Foto Stradivarius | Cappotto pelo leopardato

Lunga vita alle stampe floreali, anche in inverno

Chi l’ha detto che le stampe floreali vanno lasciate nell’armadio una volta finita l’estate? La Faux Fur di Jakke, con fiori dalle tonalità rosate, vi garantirà un look che non passerà inosservato.

Anche questa giacca ha un colletto ampio, chiusura con bottoni a pressione e tasche laterali. Inoltre, l’etichetta con il logo sulla manica è removibile e la vestibilità è comoda, grazie al suo taglio ampio. Una morbidissima pelliccia ecologica adatta a tutte colore che sento, durante i mesi invernali, un’irrefrenabile voglia di primavera.

Pelliccia sintetica, le proposte di Asos Design

Difficile scegliere solo una delle tantissime pellicce proposte su Asos Design. Lunghe, corte, colorate o nei classici beige, marrone e nero, le proposte dell’eccomerce sono in grado di accontentare davvero tutte.

Noi vi proponiamo il modello piumino, in materiale sintetico e in una bellissima punta di bordeaux.

La giacca è disponibile in tutte le vestibilità proposte dal brand: tall, petite, curve e maternity. Inoltre, ha una pratica chiusura con zip e bottoni a pressione, maniche lunghe e tasche laterali.