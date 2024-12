I tagli di capelli che andranno di tendenza nel 2025 sono da provare assolutamente

Tendenze capelli 2025, ecco i look più belli da cui prendere ispirazione per sfoggiare una nuova chioma…

Con l’arrivo della fine dell’anno bisogna iniziare a pensare a quelle che saranno le nuove tendenze. Anche i capelli potrebbero richiedere alcuni cambiamenti. Quali sono le tendenze in fatto di capelli a partire dal nuovo anno? Nel 2025 i look si fanno sempre più chic e raffinati, ecco quali saranno i tagli più richiesti nei saloni dei parrucchieri!

Tendenze capelli 2025, i look più belli a partire dal nuovo anno

Tra i look più cool del momento ce ne sono alcuni che tornano dal passato, ispirati addirittura alle acconciature anni Novanta, e look che invece sembrano non voler passar di moda. Ecco quali sono le tendenze capelli 2025 di cui anche tu non potrai fare a meno!

Bob in tutte le sue sfumature

Se ami i capelli né troppo corti né lunghi, il bob è sicuramente la scelta migliore da prendere. Il french bob è nuovamente di tendenza per il prossimo anno, sembra non voler lasciare il suo posto a nessun altro taglio di capelli.

Rimane quello più richiesto in assoluto, specialmente dalle donne over 30 desiderose di fare un cambio radicale al look.

Elegante e raffinato, sta bene sia su una piega liscia che una mossa. Il french bob è un caschetto corto e si adatta ad ogni tipologia di viso. La frangia piena è il dettaglio che lo rende ancora più elegante. A proposito di frangia, anche il suo ritorno sembra far molto discutere…

La frangia è di tendenza

Sempre più a tendina e poco piena, la frangia per questo 2025 sarà un dettaglio molto richiesto nei saloni dei parrucchieri ma in una versione più sbarazzina. Ispirata allo stile anni Novanta, da asciugare con spazzola rotonda e phon così da darle il giusto volume.

Può essere sfoggiata su tagli dritti medi o lunghi, tagli scalati corti, medi o lunghi e acconciature di ogni tipo.

Sicuramente la frangia e il bob vanno molto d’accordo insieme e le celebrità del momento sembrano proprio confermare! Ma sta bene a tutte la frangia? Non perdere i consigli degli hairstylist su questo tipo di taglio originale!

Il ritorno del pixie cut (e non solo)

Il pixie cut è il taglio corto di capelli più richiesto del nuovo anno. Ebbene sì, gli hairstylist confermano pienamente: sarà lui il taglio corto di tendenza per tutto il 2025.

Da sfoggiare con una nuance vivace e accesa come il rosa, negli Stati Uniti d’America i parrucchieri consigliano di optare per un taglio ispirato sia al pixie che al mullet, così da ottenere un haircut ancora più creativo!