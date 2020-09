Se pensiamo alle icone intramontabili i nomi che ci vengono in mente sono tanti. Da quelli delle celebrità del mondo del cinema classico a quelli dei cantanti che hanno fatto la storia, da quelli di artisti influenti a quelli di chi, in qualche modo, è riuscito a lasciare il proprio segno nel mondo e a cambiare le cose in positivo, per quanto possibile.

Continua a leggere

Foto Getty Images | Anwar Hussein

Tra questi ultimi figurerà senza se e senza ma anche il nome di Lady Diana, la principessa amata da gente di ogni cultura e nazionalità e di cui non si può che sentire la mancanza anche a 23 anni dalla sua morte prematura.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Getty Images | Georges De Keerle

Progetti presenti e futuri: Lady Diana sullo schermo

Foto Getty Images | Kypros

Nel corso del tempo sono state innumerevoli le parole d’affetto spese per lei, gli omaggi cinematografici, i documentari, i libri, i servizi fotografici, i film… anche quest’anno i progetti per il grande e il piccolo schermo che vedono Lady Diana protagonista o parte della vicenda sono tanti: dall’interpretazione di Emma Corin nella serie Netflix The Crown al film di Pablo Larraín in uscita con protagonista Kristen Stewart nei panni di Diana Spencer. Una storia che si concentrerà sulla persona, più che sul mito dietro il quale essa era celata. Per far ciò, il regista ha deciso di raccontare dei tre giorni in cui Diana Spencer arrivò alla conclusione di voler lasciare il principe Carlo e la famiglia reale inglese.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Getty Images | Georges De Keerle

Lady Spencer, insomma, è una donna sulla quale si potrebbe non smettere mai di imparare, anche nelle piccole cose, come ad esempio il suo celeberrimo stile intriso di personalità e anni ’90 (ovviamente!).

Foto Getty Images | Georges De Keerle

Diana Spencer: anni ’90 e stile informale

Foto Getty Images | Tom Wargacki

Il motivo per cui abbiamo scelto di parlare di Diana è proprio la sua inconfondibile estetica, la ricercatezza dei suoi outfit adatti a mille e più occasioni. In un servizio fotografico dell’agosto 2019, la rivista Vogue Paris ha deciso di dedicare le sue pagine ai look street di Diana, quelli della vita di tutti i giorni, delle sessioni di jogging e corse dei cavalli, delle compere nei negozi. Per farlo ha scelto Hailey Bieber, una delle modelle più ricercate e apprezzate del momento, caratterizzata anche lei da uno stile particolare e confortevole che piace soprattutto alle giovanissime.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Getty Images | Anwar Hussein

Dai pantaloncini sportivi attillati abbinati a felpe oversize a sneakers con calzini in spugna arricciati alla caviglia, dagli stivali Camperos abbinati a jeans e giacche maschili lunghe fino a metà coscia ai cappellini con visiera da accostare a capigliature dinamiche e au naturel.

Continua a leggere

Continua a leggere

I look “da mamma” di Lady D

Foto Getty Images | Anwar Hussein

Tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90 Diana veniva fotografata spessissimo al fianco della sua famiglia e, in particolare, dei piccoli William e Harry. Se avete deciso di voler attingere a piene mani dai Nineties e il vostro unico problema è non sapere a chi ispirarvi, ecco qualche capo preso direttamente dal guardaroba “da mamma” di Diana: gonne lunghe e morbide abbinate a t-shirt o cardigan oversize, a stampa geometrica o fantasia astratta.

Continua a leggere

Foto Getty Images | Georges De Keerle

Giacche in pelle scamosciata o nera, maglioni a collo alto e filo spesso perfetti per l’inverno che arriverà, abiti chemisier e blazer lunghi doppiopetto con bottoni a contrasto, camicie a sacco maschili, gonne e pantaloni a vita altissima stretti in vita da cinture e minidress dal taglio classico abbinati a calze scure velate per le occasioni un po’ più formali.