Marche taglie forti, i brand che ancora non conosci che valorizzano davvero le forme delle donne

Quali sono le marche per taglie forti che realizzano gli abiti per donne formose più fashion? Ecco una selezione di brand specializzati in abbigliamento per grandi taglie che valorizzano davvero le curve delle donne.

Sono tante le marche per taglie forti che realizzano abiti per donne formose, grandi griffe che investono sulle curve, pronte a proporci collezioni belle e chic adatte a tutte le forme.

Sia che si tratti di abbigliamento per taglie comode giovanile o elegante, le novità da non perdere sono sempre tantissime, creazioni fashion che spesso ripropongono le tendenze più glamour del momento.

Scopriamo insieme quali sono i brand che firmano capi per taglie forti tra i più celebri a livello mondiale.

Gli abiti per taglie comode di Marina Rinaldi

Negli ultimi anni le donne curvy stanno ricevendo sempre più attenzioni, a prescindere da quello che prescrivono i canoni di passerella. Marina Rinaldi è una griffe nata nel 1980 che veste donne di tutte le taglie.

Ogni anno le linee di abiti per taglie comode Marina Rinaldi ci presentano tante creazioni pensate per valorizzare ogni tipo di silhouette, vestiti ideati per nascondere i fianchi larghi e premiare i punti di forza, valorizzando il corpo a clessidra. Capi casual o più raffinati che ognuna di noi può scegliere in base al proprio stile.

Marina Rinaldi ha store sparsi in tutto il territorio nazionale, trovate tutto sul sito ufficiale. Sfatato il mito della donna in carne che deve vestire solo in nero, questo brand punta a valorizzare la forma del corpo ma anche la femminilità in modo originale e trendy, basta vedere i capi della nuova collezione Marina Rinaldi.

L’abbigliamento per grandi taglie by Elena Mirò

Elena Mirò è uno dei marchi di taglie comode più famosi e conosciuti, protagonista di sfilate uniche a Milano Moda Donna. La griffe infatti punta da anni su uno stile molto ricercato, privilegiando le taglie sopra la 44 e fino alla 58, ma senza dimenticarsi di adattare alle sue collezioni i must have e i trend più fashion della stagione.

Abbiamo visto i migliori cappotti Elena Mirò must have ha boutique sparse un po’ per tutta la penisola, e propone ogni anno abiti eleganti per taglie comode dallo stile molto sofisticato, dai capi da giorno fino agli abiti da cerimonia per taglie forti in tessuti pregiati e in una vasta selezione di tinte.

Fiorella Rubino: le linea di abbigliamento più fashion per le donne curvy

Il catalogo di abbigliamento Fiorella Rubino si rivolge ad una donna grintosa e femminile che ama vestire bene e con classe: sul sito ufficiale troverete tutta la nuova collezione che è davvero fantastica, perfetta per ognuna di noi, taglia comoda, forte e non!

E oltre alle boutique del marchio sparse per il Paese, Fiorella Rubino ha anche uno store online, per cui se siete esperte di shopping via internet, la nuova collezione è già pronta per essere acquistata!

H&M Plus: abiti per taglie comode a piccoli prezzi

La linea H&M Plus è una delle più belle in circolazione, perché come saprete il marchio svedese di moda low cost pensa sempre collezioni grintose e sbarazzine, a prescindere dalla taglia.

La linea Plus è dedicata alle taglie comode e ha come volto la bellissima modella Tara Lynn che molti stilisti si contendono. Trovate gli abiti donna per taglie forti delle collezioni H&M Plus negli store e in vendita anche sul sito ufficiale.

Lattementa, tra le marche taglie forti made in Italy più interessanti che propone l’abbigliamento per donne formose casual ed elegante

Anche Lattementa realizza abbigliamento per taglie forti molto interessante. La loro proposta da diversi anni si rivolge alle donne con taglia sopra la 46, ma le nuove collezioni si aggiornano una stagione dopo l’altra in base ai trend più cool del momento. Gli store sono sparsi in tutte le regioni d’Italia.

Tra le marche di abbigliamento per taglie forti c’è anche la linea curvy di Oviesse

All’abbigliamento per taglie comode Oviesse dedica un’intera sezione curvy sul sito ufficiale e nei negozi. Il marchio di moda economica è sempre molto attento alle esigenze di ogni donna, per questo la sua linea per taglie forti comprende tutti i capi irrinunciabili per look da giorno, da sera e da cerimonia molto fashion.

Dalle maglie ai pantaloni, dalle gonne ai capispalla, dagli abiti a tailleur e jeans, una selezione sempre aggiornata in cui trovare articoli perfetti per tutti gli stili e per tutte le silhouette.

Tra le nuove marche di taglie forti c’è Ulla Popken che propone abbigliamento giovanile per donne e uomini

Ulla Popken è una delle marche per taglie forti tedesca che in Italia si trova solo in alcuni negozi d’abbigliamento. È un brand specializzato in moda giovane che permette di vestire con stile dalla taglia 48 in su con capi di qualità e di tendenza.

L’assortimento è davvero molto vasto e si trovano soluzioni moda perfette per tutti i giorni, outfit business e abbigliamento per le occasioni speciali oltre a capi sportivi, lingerie e costumi da bagno.