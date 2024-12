Cappotti must have Elena Mirò, i migliori della nuova collezione per affrontare l’inverno con grinta

Scoprite la nostra selezione dei migliori cappotti must have Elena Mirò da indossare per questo inverno, questi modelli di tendenza vi faranno innamorare!

Andiamo alla scoperta dei cappotti must have del brand Elena Mirò, nella cui nuova collezione potete scegliere modelli per tutti i gusti.

Con l’arrivo dell’inverno è un vero piacere indossare uno dei cappotti alla moda che esaltano la silhouette valorizzando al contempo anche l’outfit. Nel catalogo di Elena Mirò ci sono modelli adatti a tutte le occasioni e per tutte le taglie.

Di questi capispalla molto versatili noi di Pourfemme.it ne abbiamo scelto tre, che potete scoprire continuando a leggere. Sono cappotti dalle linee sobrie ed eleganti che esaltano la femminilità e che possono essere indossati anche con un abbigliamento casual.

I cappotti must have Elena Mirò per affrontare la stagione fredda con un pizzico di eleganza e molta personalità

Questi tre capispalla da avere per l’inverno sono molto versatili e adatti per tutte le occasioni. Ecco la nostra selezione delle nuove proposte del catalogo di Elena Mirò.

Cappotto cocoon con colletto

Questo cappotto dallo stile cocoon in morbido tessuto laniero è ideale da indossare in città nelle giornate più fredde dell’inverno. Il piccolo colletto e i tre bottoni posti davanti che si fermano a metà altezza sono una vera chicca che piacerà alle fashioniste. Le tasche sono verticali e le maniche raglan.

Disponibile dalla taglia 42 alla taglia 58 nei colori rosso o nero. Il prezzo in catalogo è di 310,00 euro*.

Trench con cintura

Per vestirsi con la taglia 48 ed essere alla moda un trench con cintura nel colore bordeaux scuro è il capo adatto per sentirsi a proprio agio nelle giornate soleggiate invernali.

Il capo ha una linea leggermente affiancata, perfetto per chi ama lo stile urban e casual. Collo a rever con chiusura a bottoni e cintura. Da notare i particolari cinturini a fondo manica e fodera in tinta. Disponibile nelle taglie dalla 42 alla 54. Il prezzo in catalogo è di 280,00 euro*.

Cappotto in lana luxury con cintura

Infine terminiamo con uno dei cappotti bianchi più belli in commercio in lana luxury con cintura, disponibile anche nella variante di colore nero e nelle taglie dalla dalla 42 alla 58.

È un cappotto sartoriale dal carattere elegante che presenta un collo con ampi revers, chiusura doppiopetto con quattro bottoni e la cintura da annodare in vita. I grandi tasconi laterali e lo spacco lo rendono un capo molto comodo da indossare, oltre che estremamente stiloso. Il prezzo in catalogo è di 590,00 euro*.

*I prezzi indicati potrebbero variare dopo la pubblicazione dell’articolo.