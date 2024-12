Cappotti bianchi più belli in commercio, i modelli che valorizzano l’outfit

Scopriamo quali sono i cappotti bianchi più belli attualmente in commercio e i modelli chic da indossare in tutte le occasioni durante l’inverno.

I cappotti bianchi sono capi che non passano mai di moda e che, grazie ai designer dei più famosi brand, sono reinterpretati per adattarli alle tendenze contemporanee. Che sia un evento formale, una serata elegante o un aperitivo con le amiche, se indossate un cappotto bianco sarete sempre impeccabili.

Ma quali modelli avere nel guardaroba per affrontare con stile il freddo invernale? Andiamo a scoprire i capi più iconici attualmente in commercio.

I cappotti bianchi più belli da scegliere tra quelli in commercio

Il cappotto bianco è simbolo di eleganza e raffinatezza, è un capo impegnativo, se abbinare il cappotto nero può essere più semplice perché è un colore che sta bene con tutto, per la sua variante candida occorre un pizzico di cura in più, specialmente per scegliere gli accessori.

Ad ogni modo i cappotti bianchi sono tra i capispalla per l’inverno più gettonati anche quest’anno, quindi se volete sfoggiarne uno per completare il vostro look in modo sofisticato o casual, ecco i modelli imperdibili attualmente in commercio.

Cappotto bianco Zara Woman Collection

I cappotti bianchi possono variare in stile, dalla silhouette classica a modelli più moderni e dai tagli particolari. Questo cappotto sagomato realizzato in filato misto lana manteco di Zara Woman collection è molto versatile, ha collo con revers classici e maniche lunghe rifinite con apertura e bottoni.

Il dettaglio delle tasche con patta sul davanti e chiusura frontale a doppiopetto con bottoni lo rendono un capo adatto a ogni outfit.

Cappotto bianco vestaglia Max Mara

Questo è uno dei cappotti Max Mara da indossare su abiti colorati per un contrasto audace o su look total white per un effetto chic. Ha una linea a vestaglia che copre tutta la figura ed è realizzato in filati pregiati: alpaca, lana e cachemire.

Questo cappotto è avvolgente con ampio collo a rever, maniche lunghe a giro basso e tasche nascoste inserite nei fianchi. Foderato in tessuto Monogram jacquard, è rifinito con spacco centrale sul retro mentre la chiusura con cintura abbinata permette di evidenziare la silhouette.

Cappotto bianco Gucci

Questo cappotto monopetto in lana color bianco gesso firmato Gucci è un capospalla prezioso che unisce il design rétro a un’estetica contemporanea. Immancabile la doppia G ricamata tono su tono su un tascone sul petto, mentre i bottoni decorativi a contrasto color oro fanno splendere ancora di più il morbido tessuto candido. Da abbinare alle borse Gucci della nuova collezione.