Gucci, la nuova collezione di borse autunno inverno 2024

Gucci, l’iconico brand italiano fondato nel 1921, è l’incarnazione di un universo di lusso senza tempo, dove l’eleganza incontra l’avanguardia. Sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno dopo l’addio di Alessandro Michele, passato in Valentino, oggi Gucci continua a rappresentare una pietra miliare nel mondo della moda grazie alla sua capacità di reinventare la tradizione, mantenendo un equilibrio perfetto tra passato e presente. La nuova collezione di borse Gucci Autunno Inverno 2024 non fa eccezione, celebrando la storia del marchio attraverso silhouette iconiche e dettagli inaspettati.

Tra i modelli di punta troviamo la borsa a mano Gucci Blondie, la Jackie 1961, la Gucci B e la novità GG Emblem, ognuna delle quali esprime un capitolo differente della storia di Gucci. Scopriamo insieme i modelli di punta della nuova collezione di borse Gucci Autunno Inverno 2024, ai quali si affiancano borse evergreen come la GG Marmont e la Gucci Ophidia.

Gucci, la nuova collezione di borse. Blondie: il revival di un’icona anni ’70

Presentata durante la sfilata Cruise 2025 al Tate Modern di Londra, la borsa Gucci Blondie ha immediatamente catturato l’attenzione per il suo design audace e il richiamo alle origini del marchio. Questo modello celebra il ritorno del logo circolare, apparso per la prima volta negli anni ’70, e lo reinterpreta in chiave moderna grazie all’approccio visionario di Sabato De Sarno. Disponibile in tre misure — grande, media e piccola — e realizzata in diversi materiali, la Blondie rappresenta una perfetta combinazione di tradizione e modernità.

Gucci ha scelto di presentare questa borsa attraverso una campagna carica di personalità, immortalata dalla fotografa statunitense Nan Goldin, che ha catturato l’essenza della Blondie con due icone della musica e della cultura contemporanea: una (non a casoI è Debbie Harry, la magnetica cantante del gruppo anni ’80 Blondie, l’altre è la violinista Kelsey Lu.

La Gucci Blondie si presta perfettamente a un look serale raffinato, come un tailleur pantalone in velluto nero o un mini dress in seta con dettagli metallici. Il modello più piccolo è ideale per eventi mondani, mentre la versione grande si adatta a uno stile più casual-chic. Indossala con stivali alti in pelle e un cappotto oversize per un look diurno sofisticato e moderno.

Gucci Jackie 1961: la it-bag senza tempo si rinnova

La Gucci Jackie 1961 è una delle borse più iconiche della Maison, e per la collezione Autunno Inverno 2024 viene reinterpretata con una nuova chiusura a pistone color oro chiaro e una raffinata pelle Gucci Rosso Ancora, che sottolinea la maestria artigianale dietro ogni pezzo. Questo modello, nato negli anni ’60 e reso celebre da Jackie Kennedy, mantiene la sua caratteristica forma a mezzaluna, che la rende versatile ed elegante al tempo stesso.

Le borse rosse sono una delle tendenze 2024, e la Jackie 1961 in Gucci Rosso Ancora si adatta perfettamente a un look da giorno chic. Prova a indossarla con un trench coat in cammello, una camicia bianca oversize e un paio di jeans a gamba dritta per un ensemble casual ma sofisticato. Per un look più serale, abbinala a un abito midi in tessuto satinato e tacchi a spillo, lasciando che una delle più celebri borse Gucci aggiunga un tocco di classe con la sua pelle rosso vibrante.

Gucci B: un ritorno agli anni ’50

La Gucci B è un omaggio all’archivio del brand e alla sua tradizione di eleganza timeless. Questo modello trae ispirazione dagli anni ’50, un’epoca in cui il brand iniziava a consolidarsi come sinonimo di lusso internazionale. La borsa, realizzata in morbida pelle martellata con drappeggi delicati sul corpo, incarna lo spirito sofisticato della metà del XX secolo con un design contemporaneo e versatile.

Perfetta per il giorno, la Gucci B può essere abbinata a un look business chic come ad esempio un abito sartoriale dal taglio maschile, con pantaloni palazzo e una camicia di seta, oppure a un completo gonna a tubino e blazer. La versione grande permette di portare con sé tutto il necessario per una giornata lavorativa o un incontro formale, senza rinunciare a un tocco di stile retrò.

Nuove borse Gucci, il modello con manico in bambù

Altra novità tra le borse Gucci è il modello con manico in bambù e tracolla rimovibile, proposta nelle versioni piccola e mini durante la sfilata donna Autunno Inverno 2024. Un perfetto connubio tra l’artigianalità impeccabile della Maison e uno dei suoi motivi più iconici. Il design, ispirato alla forma di un cestino, si distingue per la base esagonale che valorizza ulteriormente la maestria costruttiva, esaltando un’estetica sofisticata e senza tempo. Questo modello riesce a fondere tradizione e innovazione, conferendo un tocco contemporaneo a un accessorio dall’anima classica.

Per un look da giorno sofisticato abbinala a un blazer oversize in lana a quadri e pantaloni cropped in tessuto sartoriale. Per un outfit casual-chic indossa un maglione in cashmere oversize, abbinato a jeans a vita alta e sneakers minimaliste. La versione mini è perfetta per un look serale elegante: il manico in bambù aggiunge un dettaglio raffinato ma contemporaneo al tuo look.

GG Emblem: l’essenza della maestria artigianale

Infine, tra le novità della collezione, troviamo la GG Emblem, una borsa che incarna l’evoluzione del marchio nel contesto contemporaneo. Disponibile in diverse varianti — dalla shopper alla borsa a spalla, passando per la mini e la versione secchiello — la GG Emblem si ispira al mondo equestre, con fori sui manici superiori regolabili che ne enfatizzano l’aspetto pratico e funzionale. La linea pulita e i dettagli sofisticati la rendono un accessorio perfetto per la donna che cerca un equilibrio tra stile e praticità.

La GG Emblem è perfetta per chi ama uno stile più rilassato e casual. Può essere abbinata a un look da weekend con jeans skinny, maglione oversize e stivaletti in pelle, oppure indossata con un vestito in maglia e sneakers per un outfit comodo ma elegante. La versione shopper è ideale per il giorno, grazie alla sua capienza, mentre la versione mini o secchiello è la scelta per occasioni più glamour.