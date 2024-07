Le borse rosse sono la tendenza del momento: i modelli da acquistare approfittando dei saldi

Le borse rosse sono l’accessorio must-have del 2024: le it-bag più desiderate, i modelli di tendenza e dove acquistarle a prezzo scontato.

Il prossimo 6 luglio inizieranno i saldi estivi: un’occasione da prendere al volo per arricchire il proprio guardaroba con un tocco di rosso vibrante. L’accessorio protagonista di quest’anno sono le borse rosse, che con il loro carattere deciso e la loro presenza inconfondibile sono diventate un vero must-have per tutte le appassionate di moda.

Vibranti, audaci e cariche di significato, queste borse sono accessorio da possedere per chiunque desideri aggiungere un tocco di colore e stile al proprio guardaroba. Ma cosa rende le borse rosse così speciali e perché tutti ne parlano? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’accessorio più desiderato del 2024.

Red passion, il fascino delle borse rosse

Il rosso è un colore che non passa inosservato. Simbolo di passione, energia e sicurezza attira l’attenzione e comunica una forte presenza. Indossare una borsa rossa significa fare una dichiarazione di stile e personalità. Nel 2024, questo colore si è affermato come simbolo di empowerment, riflettendo una crescente fiducia e audacia nelle scelte di moda.

Così, sia per il loro spirito audace o perché sono l’accessorio più virale del 2024, le borse che hanno conquistato le passerelle delle fashion week 2024 e i cuori delle fashion addicted sono rosse.

Dall’iconico rosso Valentino al nuovo rosso Ancora di Gucci, dalla tonalità rosso fuoco delle borse di Alexander McQueen a quella delle it-bag Le Chiquito e Le Grand Bambino di Jacquemus, quasi tutte le maison più importanti hanno presentato modelli che hanno definito le tendenze di quest’anno, e molto probabilmente resteranno in auge anche nel 2025.

Questo rende le borse rosse un investimento intelligente ed è un motivo in più per cercare di accaparrarsene una durante i saldi estivi. Vediamo insieme le proposte più accattivanti da non lasciarsi sfuggire.

I modelli su cui puntare

Una delle ragioni principali per cui le borse rosse sono così popolari è la loro versatilità. Nonostante il colore possa sembrare difficile da abbinare, in realtà, possono essere abbinate a tanti altri colori, dal classico nero, bianco e grigio fino alle tonalità più vivaci come il blu, il rosa e il giallo.

Una borsa rossa può essere un elemento chiave per elevare qualsiasi outfit ad un look raffinato e di tendenza, sostituendo i classici colori con un’alternativa molto più dinamica, interessante e di carattere. Che si tratti di un look casual con jeans e una t-shirt bianca o di un abito da sera elegante, una borsa rossa aggiunge sempre un tocco sofisticato e molto chic.

Quali sono i modelli su cui puntare? Tra i design più amati di quest’anno ci sono le mini-bag, compatte e chic, perfette per serate eleganti o uscite informali con le amiche. Se cerchi capienza senza rinunciare allo stile, le tote bag sono l’ideale: perfette per l’ufficio o le giornate di shopping.

Per eventi formali o per aggiungere un tocco sofisticato a un look casual da sera punta sulle maxi pochette. Le borse rosse in pelle martellata, resistenti e di classe, si adattano invece a molteplici occasioni. Le tracolle e postine, pratiche e stilose, sono l’ideale per chi è sempre in movimento. Ma i modelli di borse rosse più ambite sono sicuramente le it-bag di lusso, i modelli iconici dei grandi marchi, alcune delle quali, grazie ai saldi, saranno disponibili a prezzi più accessibili.

Dove acquistare le it-bag a prezzo scontato

I saldi estivi rappresentano un’opportunità unica per acquistare borse di alta qualità a prezzi ridotti. Jacquemus applica già i saldi sul suo sito ufficiale online dove diverse borse rosse, da Le Chiquito a Le Bambino, sono disponibili ad un prezzo più basso.

Attenzione però: gli articoli di alcuni brand come Gucci non vanno mai in saldo, nemmeno in occasione del Black Friday o di vendite private. Le promozioni sono disponibili esclusivamente presso gli outlet Gucci.

Dunque, se trovi un articolo venduto da un rivenditore non ufficiali a prezzi scontati, in saldo o in liquidazione, è probabile che l’articolo sia contraffatto. Le borse di Hermès, Chanel, Dior e Valentino possono essere acquistate scontate su siti come Zalando, Vestiaire Collective, Farfetch o LuisaViaRoma, sia nuove che pre-loved. Questi canali sono sicuri perché l’autenticità viene controllata grazie a meticolosi processi di certificazione.

Diffida invece dei siti di aste online non verificati, dei venditori privati e delle offerte con sconti estremi o prezzi significativamente inferiori rispetto ai rivenditori autorizzati: la probabilità che si tratti di una borsa contraffatta è altissima.

Borse rosse, i modelli più desiderati

Tornando alle borse rosse e ai modelli 2024 più ambiti, tra i brand di lusso troviamo la borsa mini Lady Dior in pelle di vitello verniciata Cannage rosso ciliegia, impreziosita dai ciondoli D.I.O.R. in metallo con finitura color oro pallido. E poi la borsa a spalla Gucci modello Jackie nel rosso Ancora lanciato dal direttore creativo Sabato De Sarno e vista durante la sfilata Primavera/Estate 2024.

Altre borse rosse da tenere d’occhio sono la borsa a mano Sicily di Dolce&Gabbana in pelle di vitello Dauphine con manico on top e tracolla regolabile e removibile, e ancora la nuova hobo bag Ferragamo dall’allure metropolitana in vitello spazzolato, dalla linea stondata al fondo e tasca asimmetrica sul davanti, fermata da fibbia con Gancini.

Tra le borse rosse 2024 più desiderate anche la mini borsa Prada Odette in vernice color ciliegia e l’iconica Baguette Fendi in pelle arricchita da un intreccio in rafia tono su tono all-over, interamente fatto a mano e decorata con chiusura FF.

Insomma, le borse rosse sono l’accessorio estivo perfetto per aggiungere un tocco di colore e stile al proprio look. Che si tratti di una mini-bag chic, una tote bag capiente, una maxi pochette elegante o di una tracolla di lusso, ogni fashionista può trovare la borsa rossa dei suoi sogni.

Investire in una di queste borse significa non solo arricchire il proprio guardaroba, ma anche possedere un pezzo timeless, che resterà di moda per molto tempo. Non perdere l’occasione di fare tuo uno di questi accessori iconici durante i saldi estivi!