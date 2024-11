Come vestirsi con la taglia 48 ed essere alla moda, brand e consigli fashion

Come vestirsi con la taglia 48? Ecco i nostri consigli sull’abbigliamento per donne curvy e formose, i marchi che lo curano e i look da provare.

Come vestirsi con la taglia 48 ed essere sempre fashion? Non è così difficile come possiate pensare. Tutte le donne amano la moda anche se il fashion system, a volte, impone dei canoni estetici un po’ troppo severi e soprattutto molto lontani dalle taglie forti.

Molte griffe arrivano fino alla taglia 46 e, anche quando sul cartellino compare la scritta taglia 48, non è detto che il capo sia davvero adatto ad una donna con queste forme.

Negli ultimi anni però sono in forte aumento i marchi che decidono di puntare proprio sulle taglie comode, realizzando spesso capi molto belli ispirati alle tendenze di stagione.

Ecco quindi i consigli per l’abbigliamento delle donne formose da non sottovalutare per capire come vestirsi bene anche con qualche kg in più.

Vestirsi con la taglia 48 ed essere sempre alla moda è semplice con i consigli della fashionist

Come molte di voi sapranno, non è sempre necessario rivolgersi ad un brand specializzato quando una donna taglia 48 vuole fare un po’ di shopping. Sono tanti i marchi che realizzano abiti per taglie forti, tra cui il ben noto H&M, che si propongono di vestire le donne di corporature diverse e sono tantissime le novità stagionali che compaiono nelle loro collezioni.

I vestiti per la taglia 48 hanno spesso forme svasate, ma non solo. Gli abiti scivolati sono perfetti sia in estate che in inverno in coordinato con boleri corti che coprono le spalle o con blazer sfiancati che vi aiutino a far apparire la silhouette più lunga e più magra.

Le scarpe con tacco o con zeppa sono la scelta ideale con gli abiti per donne curvy, ma se non amate le scarpe alte, anche un paio di ballerine può fare al caso vostro sotto un abito dalla gonna più ampia, per esempio un vestito stile impero o con gonna a ruota in pieno stile anni ’50.

Snellire i fianchi è in genere l’effetto visivo che si ricerca in un outfit comodo e ci sono tanti modelli di gonne che vengono in nostro aiuto nelle nuove collezioni di questi marchi. Il primo consiglio se avete gambe tornite è quello di preferire alle gonne corte modelli midi sotto il ginocchio oppure gonne lunghe.

Come vi abbiamo già accennato, le gonne a ruota sono le più indicate per minimizzare i fianchi, ma non sono le uniche. Le gonne plissettate sono altrettanto indicate, da scegliere in forme a vita alta e da abbinare a camicie e bluse non troppo aderenti.

Le gonne a tubino sono da scegliere con un peplum o una baschina che nasconde il girovita, molto fashion in coordinato con giacche da tailleur o con cappotti lunghi a trapezio.

Abbigliamento per donne formose come scegliere gli outfit con pantaloni

Ma se agli abiti preferite i look con pantaloni, non c’è da temere. Una cosa da tenere a mente quando si ha una silhouette formosa è che vanno messi in evidenza i nostri punti di forza: il seno e la vita se abbiamo comunque una silhouette a clessidra.

Come scegliere i pantaloni in base al fisico? I pantaloni a vita alta nelle forme a palazzo o a sigaretta fanno al caso vostro, da abbinare a camicie, maglie stampate o t-shirt più giovanili. Per i jeans premiate le forme ampie a quelle skinny superaderenti, per esempio i mom jeans oppure i boyfriend jeans di tendenza.

Ai pantaloni più aderenti abbinate scarpe con tacchi medi e alti oppure zeppe, e coordinateli con maglie che valorizzino il punto vita ma scivolino morbide sui fianchi.

I brand di abbigliamento per donne formose di tendenza

Scopriamo alcuni dei marchi leader nel campo degli abiti eleganti e casual per la taglia 48, dai modelli da cocktail a quelli da cerimonia, portati sulle passerelle delle sfilate dalle modelle curvy più famose e amate.

Elena Mirò è il marchio di abbigliamento per donne formose più famoso in Italia. Il primo ad aver fondato un’agenzia di modelle taglia 48 online, la Ciao Magre, aperta a tutte le ragazze con taglia dalla 46 in poi.

Anche Marina Rinaldi si propone di vestire le donne di tutte le taglie e una taglia 48 si sentirà perfettamente a suo agio con i suoi capi comodi, eleganti e, perché no, anche sensuali. Fondato nel lontano 1980, Marina Rinaldi continua ad essere tra i brand leader nel campo della moda per donne formose, uno dei preferiti delle fashioniste che amano i capi realizzati per donne vere e che valorizzino i punti forte nascondendo con grazia i difetti che tutte abbiamo.

Persona by Marina Rinaldi è il brand di Max Mara dedicato interamente alle taglie morbide, il che non significa semplicemente realizzare capi più grandi, ma conformati e ideati appositamente per essere indossati da una donna formosa. È uno dei brand da non lasciarsi assolutamente scappare, soprattutto per le più giovani.

La donna che veste Fiorella Rubino è sicuramente meno casual, di classe e sempre attenta ad essere al meglio in ogni momento della giornata, che sia un evento importante, il lavoro o il tempo libero. Il brand propone tanti capi molto femminili e chic che faranno sentire a proprio agio tutte le donne, anche quelle meno formose e più magre.

Luisa Viola è un brand di moda femminile che offre abiti confortevoli in grado di esaltare la silhouette. Uno stile vivace che valorizza l’unicità di ogni donna. Mara Venier testimonial di Luisa Viola dal 2016.

Oltre invece fa parte dello stesso gruppo di Motivi e di Fiorella Rubino (Miroglio Fashion), di cui vi abbiamo già parlato, e veste tutte le donne dalla taglia 42 in poi.

Testi a cura di Maria Rosaria De Benedictis e Kati Irrente