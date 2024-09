Snellire i fianchi in poco tempo, gli sport da praticare

Quale sport per snellire i fianchi? Ecco alcuni consigli per ridefinire la silhouette e perdere i chili di troppo!

Rimettersi in forma e perdere i chili di troppo talvolta può rivelarsi un compito abbastanza arduo da seguire. Innanzitutto è importante mettersi in contatto con un nutrizionista, il quale ti saprà indicare un’alimentazione sana ed equilibrata per rimanere in salute e soprattutto fare il pieno di vitamine, fibre e tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno per poter stare bene.

Il secondo step da fare è quello di sentire anche un trainer che ti possa aiutare a seguire un determinato schema per poter snellire i fianchi e prendersi cura del resto del corpo.

Bisogna sottolineare l’importanza di allenare il total body e non concentrarsi solo su una parte del corpo, specialmente in quei casi in cui ci sia maggiore ritenzione idrica o le cosiddette culotte di cheval difficile da eliminare.

Se il tuo obiettivo è di snellire i fianchi, allora potresti prendere in considerazione alcuni sport che ti aiutano a ridurre il girovita e a ridefinire la silhouette. Ecco quali sono!

Come snellire i fianchi grazie allo sport

Una vita movimentata accompagnata da una buona alimentazione e una costante attività fisica ti aiuta a rimanere in forma e soprattutto a definire il total body. Il tuo obiettivo principale è snellire i fianchi, oltre a concentrarti su questa zona del corpo ricorda quanto sia importante allenare anche il resto del corpo, come l’upper body e le gambe.

Uno degli sport da prendere in considerazione è il nuoto: l’attività fitness in acqua ti aiuta a ridurre il girovita e a tonificare il corpo con allenamenti mirati. Da privilegiare quindi l’acquagym o altre discipline simili.

Un’altra attività da non sottovalutare è il pilates: oltre a tonificare, il pilates rende anche più elastici e migliora la postura, quindi ideale per chi desidera ridefinire la forma fisica e snellire i fianchi. Inoltre il pilates può essere praticato anche da casa con l’utilizzo di un tappetino. Non perdere i nostri consigli su come praticare il pilates a muro!

Per asciugare il fisico potresti iniziare a correre al mattino prima di iniziare la tua giornata lavorativa. Una mezz’ora di corsa al giorno aiuta a migliorare la circolazione e a tonificare i muscoli, non dimenticare del sano stretching pre e post corsa. Ti consigliamo di iniziare con una corsa leggera per poi passare all’attività di jogging più intensa.

Con una buona costanza e tanta forza di volontà inizierai a notare dei miglioramenti nel giro di qualche settimana!