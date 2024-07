Pilates a muro, gli esercizi da fare a casa per un fisico più tonico e definito

Il pilates è una disciplina molto varia, una delle varianti più in voga del momento sembrerebbe essere proprio quella a muro. Il pilates a muro con i suoi esercizi ti permette di tonificare il fisico e renderlo più definito nel giro di poco tempo.

Ricco di benefici, il pilates è ad oggi una delle attività più ricercate in assoluto da donne di tutte le età. Nata da Joseph Pilates, da qui il nome, i movimenti e gli esercizi sono quasi tutti a corpo libero e l’obiettivo non è solo di tonificare il corpo, ma anche di rendere il fisico più flessibile e resistente.

Perfetto per migliorare la postura e per allungarsi al meglio, il pilates è senza ombra di dubbio una delle discipline più amate. Oltre a poter effettuare il pilates a corpo libero, è possibile anche farsi seguire da un professionista attraverso l’utilizzo di strumenti in grado di aiutarti ad allungare e rendere più flessibile il corpo in poco tempo.

Tra le varianti, il pilates a muro sta prendendo il sopravvento in quest’ultimo periodo. Come funziona e perché sembrerebbe essere così efficace? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa disciplina!

Pilates a muro, gli esercizi da fare anche a casa

Non sempre si ha la possibilità di andare in palestra o di farsi seguire ad un professionista presso una struttura specializzata in questa disciplina, ecco perché il pilates a muro è perfetto per chi desidera ritagliarsi un momento tra un’attività e l’altra direttamente dal salotto di casa propria.

Il muro diventerà quindi la tua guida, sarà in grado di aiutarti ad assumere le posizioni corrette e di allineare il corpo in maniera molto semplice, evitando così di andare incontro a posizione errate e scomode per la postura.

Tra gli esercizi da fare a casa ti suggeriamo quello per allungare la schiena e le braccia e per tonificare le gambe e i glutei.

Per il primo esercizio dovrai posizionarti in piedi con la schiena appoggiata al muro, piega leggermente le ginocchia e posiziona i piedi leggermente distanti dalla parete. Schiena e glutei, quindi, dovranno aderire bene al muro. Allunga le braccia in avanti e inizia a disegnare dei cerchi: effettua dieci movimenti, metà in senso orario e metà in senso antiorario. Ripeti per tre volte.

Il secondo esercizio riguarda le gambe, quindi rimani nella stessa posizione, piega le gambe come se volessi sederti su una sedia. Effettua il movimento per dieci volte senza mai staccare la schiena dal muro. Ripeti per tre serie.

Per quanto riguarda la colonna vertebrale, gli esperti del settore suggeriscono di posizionarci a pancia in su con le gambe appoggiate alla parete. Attacca al muro anche i glutei e apri leggermente le gambe. Distenti le braccia con i palmi rivolti verso l’alto e allungati per circa 20 secondi. Ripeti anche qui per tre volte.