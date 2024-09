Marina Rinaldi, i capi must-have della nuova collezione autunno inverno 2024

La nuova collezione Marina Rinaldi autunno inverno 2024 è un inno all’eleganza e alla femminilità. Scopri i capi must-have, dai cappotti avvolgenti agli abiti sofisticati, e crea il tuo look perfetto per la stagione fredda.

Marina Rinaldi, brand che ha fatto della moda inclusiva la sua missione, si distingue per l’attenzione al dettaglio e per l’eleganza sartoriale pensata per donne di ogni taglia. Il marchio, che prende il nome dalla bisnonna di Achille Maramotti, fondatore di Max Mara, gruppo del quale fa parte, nasce nel 1980 con una mission precisa: creare moda di lusso per tutte, senza sacrificare lo stile per la vestibilità.

Con taglie che vanno dalla 42 alla 62, Marina Rinaldi celebra la bellezza femminile in tutte le sue forme, proponendo capi che uniscono design, comfort e raffinatezza. Per questo è uno dei brand più amati dalle donne curvy che indossano taglie forti. La collezione autunno inverno 2024 è un inno alla sartorialità contemporanea, con una selezione di capi che spaziano dai must-have per il daywear a pezzi più sofisticati per serate speciali. Ecco alcuni dei capi chiave di questa stagione da mettere subito nell’armadio.

Marina Rinaldi, il completo tre pezzi autunno inverno 2024

Il blazer è un capo essenziale per qualsiasi guardaroba e Marina Rinaldi lo eleva con l’uso del velluto liscio di cotone. Disponibile nei colori nero o viola, questo capo si distingue per il puntino sartoriale cucito a mano all’interno, che aggiunge un tocco artigianale prezioso.

È perfetto per creare un look coordinato con i pantaloni della stessa linea, ma si presta anche a essere indossato con i jeans per uno stile più casual. Le scarpe ideali da abbinare? Gli ankle boot in neoprene stretch nelle stesse tonalità, che aggiungono un tocco contemporaneo al look.

Eleganza e comfort si incontrano nei pantaloni in velluto liscio di cotone coordinati alla giacca. Rifiniti con dettagli sartoriali cuciti a mano, questi pantaloni sono un perfetto complemento al blazer, ma funzionano bene anche separatamente, magari con una camicia in seta o un dolcevita per un look più rilassato. Ideali per un look da ufficio o per una cena elegante sono un pezzo versatile che non può mancare nel guardaroba invernale.

La camicia in seta è un altro capo irrinunciabile per l’autunno. Marina Rinaldi ne propone una versione in raso di pura seta viola, arricchita da un collo a fusciacca da annodare a fiocco. Questo dettaglio permette di giocare con lo stile: potrai indossarla con un blazer per un look formale, o con un paio di jeans per un tocco più casual chic. La seta, morbida e lussuosa, aggiunge un tocco di eleganza che non passerà inosservato.

La giacca blazer in cammello, sobria ed elegante

Immancabile in ogni guardaroba autunnale è la giacca blazer in baby cammello. Realizzata con un tessuto leggero, ma caldo, questa giacca unisce stile e funzionalità.

Le spalle strutturate e le rifiniture sartoriali a mano danno vita a un capo versatile, che si adatta perfettamente ai look formali, ma anche a quelli più casual. Indossala con pantaloni a sigaretta o gonne midi per un effetto chic e moderno.

Marina Rinaldi, i cappotti Autunno Inverno 2024

Con il freddo alle porte un cappotto elegante è essenziale, e Marina Rinaldi lo sa bene. Il cappotto corto in alpaca e lana, disponibile in bianco o viola, è l’emblema dell’eleganza senza tempo.

La sua linea over, confortevole e raffinata, lo rende ideale per completare qualsiasi outfit, dalle occasioni più formali a quelle più casual. La finitura sartoriale cucita a mano è un altro dettaglio che conferma l’impegno del brand nella cura dei dettagli.

Il cappotto lungo in double di lana zibellinato è un altro must-have per la stagione fredda. Disponibile nei colori nero o rosso questo capo sartoriale è rifinito da puntino cucito a mano e presenta un design con taschino al petto e revers che ne esalta l’eleganza.

Si tratta di un capo iconico, perfetto per elevare qualsiasi look, sia per un incontro di lavoro che per una serata in città.

Gli abiti da giorno e da sera

L’abito chemisier in twill, disponibile in fantasia floreale o animalier e in stampa check, è un capo versatile e chic. La sua linea pulita e il tessuto morbido lo rendono perfetto per il daywear, ma basta aggiungere qualche accessorio per trasformarlo in un look serale.

La praticità dello chemisier, abbinata alla qualità dei materiali, lo rende un pezzo indispensabile per affrontare con stile la stagione fredda.

L’abito in tessuto ammagliato effetto bouclé blu notte è la scelta perfetta per chi cerca un abito originale e sofisticato. Rifinito con profili sfrangiati al collo e al giromanica, questo abito è l’ideale per un’occasione speciale.

Completo di maniche a tre quarti sfrangiate, che possono essere applicate con un intervento sartoriale per aggiungere un tocco di originalità a un look già di per sé elegante. Può essere indossato con un cappotto o con la giacca in coordinato, disponibile nella collezione.

Per le serate più eleganti, infine, l’abito in georgette nero di Marina Rinaldi è una scelta impeccabile. Costruito con un’arricciatura al collo e una balza al fondo, questo abito presenta una cintura coordinata per definire la vita che regal una silhouette femminile e sofisticata.

Perfetto da abbinare ad un paio di ballerine in pelle con cinturino e punta sfilata, questo look è sinonimo di grazia e femminilità, senza rinunciare al comfort.