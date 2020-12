Vi manca la Spa? Ecco cosa fare per coccolarvi a casa

Quanto sarebbe bello, con queste prime giornate di freddo invernale, potersi concedere un momento di relax totale alla Spa?

Purtroppo, in questo momento, non è proprio possibile. Sono ormai diversi mesi che i centri benessere sono chiusi causa emergenza Coronavirus. Però, non bisogna demoralizzarsi. Perché questa potrebbe essere l’occasione giusta per trasformare il bagno di casa nella vostra Spa dei sogni, giusto per qualche ora.

Ci sono tantissimi prodotti, e qualche piccolo accorgimento, che potreste utilizzare per rivivere l’esperienza della Spa nel vostro bagno. Dalle maschere per il viso alle bombe da bagno e ai profumi per la vasca, dovrete solo decidere i vostri beauty pleasure preferiti.

Noi, per facilitarvi nella scelta, abbiamo pensato a qualche idea per non farvi rimpiangere le giornate trascorse alla Spa e concedervi una coccola casalinga.

Bagno rilassante con l’aromaterapia

Non c’è momento più rilassante di quando, magari a fine giornata, siamo pronte a riempire la vasca di acqua calda per goderci un bel bagno caldo, con in sottofondo la nostra canzone preferite e, perché no, un bicchiere del nostro drink preferito.

Per il perfetto bagno rilassante potete utilizzare gli oli essenziali. Ne bastano 5 gocce e alcuni di questi sono indicati proprio per calmare la mente e distendere tutti i muscoli del corpo.

Potrete scegliere tra cinque profumazioni diverse: Ylang ylang, lavanda, maggiorana, legno di sandalo e arancio amaro. Questi vi aiuteranno a viaggiare con la mente e a ricreare nel vostro bagno l’atmosfera della vostra Spa preferita.

Maschera per il viso

Tutte saprete l’importanza fondamentale che ha la beauty routine nella nostra giornata. Quando sentiamo la mancanza della Spa e vogliamo dedicarci una coccola speciale, possiamo dedicare più tempo ad una bella maschera per il viso, che può anche essere fai da te.

Per immergervi totalmente nel mood “total relax”, dopo aver steso per bene la maschera su tutto il viso e sul colo, potreste accendere una candela profumata, magari dalla fragranza natalizia, e distendervi, lasciando agire la maschera e rilassandovi ad occhi chiusi.

Relax profumato e colorato con le bath bomb

Le bath bomb sono perfette per creare nella vostra vasca da bagno un’atmosfera giocosa, colorata e, soprattutto, profumatissima.

Oltre a quelle proposte da Lush, tra i brand più apprezzati in fatto di “bombe da bagno”, potreste pensare di ricrearne una a casa. Vi basteranno pochissimi ingredienti: 300 gr. di bicarbonato di sodio, 200 gr. di acido citrico, 60 gocce di olio essenziale, 2 cucchiaini di olio d’oliva e coloranti naturali a piacere.

Dopo aver mescolato l’acido citrico e il bicarbonato, andranno aggiunti gli oli essenziali, un cucchiaio d’olio e i coloranti naturali. Il tutto andrà mescolato velocemente insieme e inumidito attraverso pochissima acqua. Una volta che la miscela sarà pronta, andrà inserita nello stampo e lasciata asciugare per un paio d’ore in un luogo caldo e asciutto.

Una volta pronta, potrete utilizzare la vostra bath bomb handmade per godervi un bagno caldo super rilassante. Quali meglio di una Spa!

Maschera per i capelli

Oltre a prendervi cura del vostro corpo, ricreare una Spa in casa potrebbe essere l’occasione anche per dedicarsi ai capelli. La scelta di prodotti è piuttosto vasta: dalle maschere agli impacchi fai da te, basta solo scegliere il trattamento più adatto a noi.

In commercio esistono diverse tipologie di maschere, da quelle low cost, come le Fructis Hair Food di Garnier o quelle proposte dal Sephora, a quelle più high budget, come quelle di Kerastase o le maschere nutrienti e coloranti di Christophe Robin.

Scrub per il corpo

Che giornata alla Spa sarebbe senza un meraviglioso scrub al corpo? Mentre siete immerse nella vasca, basta una noce di prodotto per uno scrub a regola d’arte. Dovrete massaggiarne le parti del corpo interessate, con movimenti circolari, per rimuovere le cellule morte e donare alla vostra pelle un effetto seta.

Anche nel caso degli scrub, avete davvero l’imbarazzo della scelta. Potete acquistarli, scegliendo tra proposto low e high budget, o farli direttamente in casa (qui vi avviamo spiegato come realizzarli).

Concedetevi una coccola anche per il palato

In ogni Spa che si rispetti c’è un momento dedicato all’aperitivo o ad un piccolo spuntino. Ecco quindi perché, anche a casa, mentre siete rilassate in vasca, con la vostra maschera preferita sul viso, dovreste concedervi un centrifugato di frutta fresca, un piattino di frutta di stagione o un bicchiere di vino.

Queste sono tutte coccole che soddisfano la gola e aiutano a rilassarsi e sentirsi come in un vero centro benessere.