Sopracciglia rade, i metodi più efficaci per renderle folte e ben definite

Sopracciglia rade, come infoltirle e renderle quindi meno sottili? Ecco alcuni trucchi e consigli per ottenere delle sopracciglia perfette!

Negli anni Novanta andavano molto di moda le sopracciglia molto sottili ad arco, motivo per cui ad oggi ci si ritrova con tendenze completamente opposte e sopracciglia decisamente molto più fini. Come infoltire le sopracciglia rade e renderle quindi più folte e dalla forma più precisa?

Prendersi cura delle sopracciglia potrebbe rivelarsi più complicato del dovuto, questo perché fare le sopracciglia con la pinzetta e/o la ceretta fai da te a casa, come la famosa ceretta araba, se non si ha l’esperienza giusta, potrebbero causare non pochi danni.

Far ricrescere le sopracciglia nel modo giusto potrebbe richiedere diverso tempo, per fortuna però esistono alcuni metodi facili e veloce da adottare per infoltire le sopracciglia e renderle molto più belle in poco tempo.

Come infoltire le sopracciglia sottili

Innanzitutto è fondamentale capire come fare le sopracciglia da sole e trovare, quindi, la forma adatta al proprio viso. Oltre a seguire le tendenze, è importante seguire anche la forma naturale delle proprie sopracciglia e aiutarle a crescere in maniera più veloce e piena.

La perdita di peli potrebbe essere causata da diverse problematiche, come un invecchiamento precoce, uno sbalzo di ormoni, ansia, stress, dermatiti, carenze e problemi di alopecia.

Inoltre, anche il make up potrebbe diventare un problema se non viene rimosso con cura la sera prima di andare a dormire. La matita per le sopracciglia potrebbe indebolire la zona, quindi è importante scegliere prodotti di qualità e soprattutto struccarsi correttamente per evitare di danneggiare la pelle.

Per dare forza ai peli delle sopracciglia potresti iniziare ad utilizzare dei prodotti specifici per idratare la zona. L’olio di mandorla, ad esempio, potrebbe essere applicato sull’area interessata ogni sera per diverse settimane, così da aiutare i peli a crescere più forti.

Un altro modo per renderle più folte è colorarle con la tinta per sopracciglia, puoi trovarle anche nei supermercati ben forniti e applicare la tinta direttamente a casa. Un altro modo è scegliere una matita che ti permetta di ottenere una forma abbastanza naturale, evitando così di truccare le sopracciglia con effetto tattoo passato ormai di tendenza.

Sicuramente il metodo più efficace per sopracciglia folte a lungo è il microblading, la tecnica pelo a pelo semipermanente che ti permette di ottenere delle sopracciglia piene, colorate e ben definite.

Evita di stressare le sopracciglia con cerette e pinzette, lasciale crescere e per andare sul sicuro chiedi l’aiuto di un’esperta del settore!