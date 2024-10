Tacchi a spillo, 5 modelli di scarpe autunno inverno per sentirsi una diva

Le scarpe con il tacco sono da sempre un’icona di stile. Simbolo di femminilità ed eleganza, sono capaci di trasformare qualsiasi look e donare a chi le indossa un’aura sofisticata. Allungano la figura, slanciano le gambe e migliorano la postura, il che spesso conferisce un portamento più autorevole. Ma il loro impatto va oltre il puro aspetto fisico: rappresentano anche uno strumento di espressione personale.

Indossare un paio di tacchi può far sentire una donna più sicura di sé, pronta ad affrontare il mondo con determinazione e fascino. Le scarpe con il tacco non sono solo un accessorio di moda, ma una vera e propria dichiarazione di stile e personalità, un simbolo di empowerment e bellezza. Che si tratti di tacchi a stiletto, block heels o kitten heels c’è sempre il modello più adatto ad esprimere la propria personalità. Ma noi oggi parliamo di scarpe con il tacco alto, anzi altissimo, e non sorprende che tra le scarpe di tendenza per l’autunno inverno 2024-25 ci siano tante proposte pensate dai designer di moda per rendere i tacchi irresistibili anche nella stagione fredda. Vediamone insieme 5, una più bella dell’altra.

Scarpe con il tacco, 5 modelli che faranno girare la testa

Le scarpe con il tacco per l’autunno/inverno 2024-25 si declinano in modelli che spaziano dalle calzature lussuose e sofisticate a quelle più accessibili, ma altrettanto accattivanti. La palette cromatica è vibrante e accanto al classico nero e marrone abbraccia colori caldi come il rosso ciliegia, il verde oliva e l’oro.

I materiali spaziano dalla vernice lucida al plexiglass trasparente, fino al raso delicato. Ma passiamo alle vere protagoniste di questa stagione: ecco 5 modelli must-have per ogni appassionata di moda.

Casadei, l’eleganza audace del tacco blade

Casadei è un brand sinonimo di femminilità potente e grinta, e il modello Superblade per l’autunno/inverno 2024-25 ne è la massima espressione. La décolleté viene presentata nella tonalità Ladybug, un rosso vivace e sensuale che domina la scena di questa stagione. La silhouette, allungata e appuntita, è perfetta per chi ama la precisione nei dettagli, quasi come se la scarpa fosse una matita finemente temperata.

Il tacco blade in acciaio, alto 10 cm, aggiunge un tocco di forza e raffinatezza, rendendo questo modello un vero e proprio simbolo di potere e seduzione. La Superblade di Casadei è molto più di una scarpa: è un’opera d’arte che celebra la bellezza e l’autonomia della donna contemporanea. Indossarla significa camminare con sicurezza, indifferenti alla gravità e totalmente padrone della propria presenza scenica.

Le Silla Anthea, il lusso di un fiore dorato

Per celebrare il suo 30° anniversario Le Silla ha lanciato la décolleté Anthea, un modello mozzafiato che sfida la tradizione e innova con materiali audaci. Realizzata in plexiglass trasparente, la scarpa è impreziosita da un tacco stiletto dorato di 12 centimetri galvanizzato, una vera e propria scultura. L’ispirazione surrealista, omaggio alle opere di Salvador Dalì, trasforma questa décolleté in una fusione tra arte e moda.

Il fiore metallico che adorna il tallone è un dettaglio poetico che cattura lo sguardo e rappresenta il perfetto equilibrio tra la rigidità del metallo e la delicatezza delle forme naturali. La trasparenza del plexiglass mette in risalto la silhouette del piede, conferendo al modello una sensualità leggera, quasi eterea. È una scelta perfetta per chi cerca un tocco di lusso puro in un look da sera o per un evento invernale.

Gianvito Rossi, la raffinatezza delle piume

Le piume sono uno dei dettagli più in voga per l’autunno/inverno 2024-25, e Gianvito Rossi le utilizza con maestria per il suo modello Suzy. Questa décolleté, realizzata in raso pregiato, è perfetta per le serate più esclusive. Il tacco stiletto di 10 centimetri e mezzo slancia la figura, mentre le piume aggiungono un tocco di teatralità e leggerezza.

Realizzate interamente a mano in Italia, queste scarpe si distinguono per la loro raffinatezza e l’attenzione ai dettagli. Il mix di materiali e la precisione delle forme rendono Suzy una scarpa dal fascino intramontabile, ideale per chi vuole aggiungere una nota di glamour ai propri look da sera.

Primadonna, le scarpe con il tacco chic e accessibili in vernice cherry

Anche i brand più accessibili come Primadonna non deludono per la stagione invernale. Le scarpe rosse sono di grande tendenza e le décolleté in vernice color cherry della collezione autunno inverno mettono in risalto questo fashion trend. Un modello pensato per la donna dinamica che ama osare senza rinunciare alla praticità.

Ideale per le serate in città o per eventi mondani, la tonalità cherry richiama un’eleganza senza tempo che ben si abbina a molteplici outfit. L’attenzione al dettaglio e la scelta dei materiali rendono queste scarpe un’ottima alternativa per chi vuole restare al passo con le tendenze senza investire cifre esorbitanti.

Zara, le slingback effetto vernice

Anche Zara ha il suo posto d’onore con le sue scarpe slingback effetto vernice. Questo modello, con tacco sottile e chiusura con fibbia alla caviglia, è una delle proposte più trendy della stagione. La vernice dona un effetto lucido e sofisticato, ideale per chi desidera un look raffinato senza rinunciare alla comodità.

La punta affilata è un dettaglio che slancia la figura e rende queste slingback perfette per occasioni formali o eventi serali. Con il loro design essenziale ma chic, le scarpe di Zara sono un’opzione versatile che si adatta a ogni guardaroba.