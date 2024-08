Scarpe, tutte le tendenze Autunno Inverno 2024 dalle passerelle moda

Dagli stivali slouchy ai mocassini rivisitati alle scarpe furry, le tendenze per l’Autunno-Inverno 2024 per aggiornare il tuo guardaroba con le ultime novità in fatto di colori e stili.

Tra un paio di mesi sarà tempo di riporre sandali e ciabattine e di fare spazio nella scarpiera alle calzature per la stagione autunnale. Quali saranno i modelli di scarpe che indosseremo il prossimo autunno e che ci accompagneranno anche per tutto l’inverno?

Ce lo rivelano le tendenze delle sfilate delle Fashion Week di Milano, Londra Parigi e New York: in passerella abbiamo visto una varietà di stili, dagli stivali slouchy e da biker alle scarpe con tacco ai mocassini. Una delle tendenze moda dell’autunno 2024 più cool e divertenti sono le texture pelose che rendono le scarpe più calde e accoglienti per i mesi freddi. Scopriamo insieme le tendenze più hot per la prossima stagione in tema di calzature, e come possiamo integrare questi modelli nei nostri outfit quotidiani.

Scarpe Autunno 2024: i colori di tendenza

La palette cromatica delle scarpe del prossimo autunno è un richiamo al sottobosco e alla natura. Il classico nero e marrone rimangono imprescindibili, ma la moda propone nuove sfumature come il verde oliva, che emerge come una tonalità neutra particolarmente versatile.

Tra le tendenze autunno 2024 si fanno strada le scarpe rosse viste sulle passerelle di Sportmax e di Ferrari. Il rosso, perfetto per aggiungere un tocco di audacia al look autunnale, è il colore protagonista della stagione. Un ottimo antidoto alla tristezza autunnale: «Put on your red shoes and dance the blues», per citare David Bowie.

Stivali, i modelli che indosseremo la prossima stagione

Gli stivali slouchy, caratterizzati da un gambale morbido e da linee rilassate visti nelle sfilate Autunno Inverno 2024 di Jil Sander, Givenchy, Proenza Schouler e Isabel Marant sono una delle principali tendenze di stagione. Questo modello si distingue per la sua capacità di abbinare eleganza e comfort, offrendo una silhouette fluida e informale.

Perfetti per un look chic ma senza sforzo, gli stivali slouchy possono essere indossati con abiti midi o pantaloni skinny per un effetto sofisticato e rilassato.

Continuano a dominare le passerelle gli stivali da cavallerizza, visti tra gli altri da Gucci e Tod’s che ci mostrano come questo classico intramontabile possa essere reinterpretato in chiave moderna. Con il loro design alto e slanciato, questi stivali offrono un’aria regale e possono essere indossati sia con gonne che con pantaloni a sigaretta. Il tocco sofisticato e l’eleganza timeless li rendono ideali per aggiungere una nota di classe a qualsiasi outfit.

Per un look più audace gli stivali e stivaletti da biker, come quelli visti alle sfilate di Hermés e Loewe, sono la scelta perfetta. Questo stile grintoso si caratterizza per suole spesse e dettagli metallici, evocando un mood di ribellione e indipendenza. Questi stivali possono essere abbinati a minigonne in pelle o jeans ripped per un look che non passa inosservato.

Scarpe, dai classici mocassini ai modelli chunky i modelli di tendenza dell’Autunno 2024

Fanno il loro ritorno trionfale le scarpe stringate presentate in diverse varianti sulle passerelle di Max Mara e Tommy Hilfiger. Le francesine, le derby e le Oxford sono perfette per chi cerca uno stile elegante e sofisticato.

Gucci e Tod’s hanno proposto mocassini classici, mentre Simone Rocha ha giocato, come nel suo stile, con applicazioni come nappe e fiocchi. Victoria Beckham ha offerto una rivisitazione moderna di questo evergreen portando in passerella mocassini con il tacco.

Le décolleté a punta con scollatura stile anni ’80 tornano tra le tendenze dell’autunno 2024 grazie a Moschino e Blumarine. Questo modello vintage, con la sua silhouette affusolata e la scollatura accentuata è perfetto per chi ama l’eleganza senza tempo e rende questi mocassini ideali per un look d’ispirazione retro.

Le scarpe chunky continuano ad essere di tendenza, come dimostrano le sfilate di Bottega Veneta e Jill Sander. Questo tipo di scarpa è ideale per chi ama un look audace e strutturato. In autunno uscirà anche il secondo drop della collaborazione Simone Rocha X Crocs con modelli arricchiti da dettagli unici che uniscono comfort e stile in modo innovativo.

Il comfort e lusso delle scarpe furry

Questa stagione è esplosa la tendenza furry: inserti di pelliccia applicati su borse e scarpe sui modelli caldi e lussuosi visti sulle passerelle di tanti brand, da Ferragamo a Jil Sander, da Diesel, a Simone Rocha.

Le scarpe ricoperte di morbida pelliccia o pelo sintetico sono perfette per aggiungere un tocco di comfort e calore alle fredde giornate autunnali.

Scarpe con cinturino alla caviglia, versatili e femminili

Le scarpe con cinturino alla caviglia sono tornate prepotentemente in voga. Versace ha proposto gladiator audaci, Dolce&Gabbana ha presentato sandali T-bar eleganti mentre Giorgio Armani ha portato in passerella Mary Jane basse in versione ultra flat. Questi modelli, che spaziano dai sandali eleganti ai modelli più casual, sono perfetti per aggiungere un tocco di femminilità e raffinatezza ai tuoi outfit autunnali.

I sandali alti con cinturino alla caviglia, come quelli visti da Saint Laurent, Sportmax e Dries Van Noten, sono la scelta eccellente per chi preferisce ondeggiare sui tacchi. Un’alternativa sofisticata per le serate autunnali.

Altra tendenza per l’autunno 2024 sono le scarpe in raso in tutte le declinazioni sorbetto, viste da Philosophy by Lorenzo Serafini, Prada ed Erdem. Questi modelli, con le loro tonalità pastello e la finitura lucida, sono perfetti per chi cerca un tocco di eleganza anche durante i mesi più freddi.

Tornano in auge le zeppe e i plateau su stivali, décolleté e persino sandali, dimostrando che l’eleganza può andare di pari passo con la stabilità. Alexander McQueen ha presentato stivali con tacchi scultorei, mentre Prada ha proposto modelli con dettagli metallici. Le sneakers, reinterpretate con materiali innovativi e design futuristici, continuano a essere un must-have.

Le scarpe di tendenza per l’Autunno Inverno 2024 abbracciano sia lo stile classico che i trend più contemporanei: c’è sicuramente un modello perfetto per ogni amante della moda. Scegli il tuo preferito e preparati a fare una dichiarazione di stile questa stagione!