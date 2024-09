Cosa indossare ad un evento invernale

Come vestirsi per le cerimonie che si svolgono nel periodo autunnale o invernale? Scopriamo insieme delle idee outfit eleganti per brillare ai tuoi prossimi eventi, creando look da invitata nel segno dello stile. La stagione dei matrimoni e delle cerimonie estive si è chiusa, ma non significa che non possa arrivare un invito per un evento importante o delle nozze nei prossimi mesi. Per esempio, nel caso dei matrimoni ormai è sempre più di moda sposarsi tra settembre e ottobre e spopolano anche periodi come dicembre e gennaio per delle nozze d’inverno davvero suggestive. Malgrado il fascino di una cerimonia organizzata durante la stagione autunno-inverno, se abbiamo in programma un evento simile può assalirci un po’ di preoccupazione per quanto …

Come vestirsi per le cerimonie che si svolgono nel periodo autunnale o invernale? Scopriamo insieme delle idee outfit eleganti per brillare ai tuoi prossimi eventi, creando look da invitata nel segno dello stile.

La stagione dei matrimoni e delle cerimonie estive si è chiusa, ma non significa che non possa arrivare un invito per un evento importante o delle nozze nei prossimi mesi. Per esempio, nel caso dei matrimoni ormai è sempre più di moda sposarsi tra settembre e ottobre e spopolano anche periodi come dicembre e gennaio per delle nozze d’inverno davvero suggestive.

Malgrado il fascino di una cerimonia organizzata durante la stagione autunno-inverno, se abbiamo in programma un evento simile può assalirci un po’ di preoccupazione per quanto riguarda l’outfit, portandoci ad avere molti dubbi su cosa indossare. Infatti, se d’estate basta un vestito per essere eleganti, con le temperature che scendono le cose cambiano radicalmente: già in queste settimane pioggia e vento si fanno largo, portando a un clima più freddo. Vediamo insieme, quindi, come poter affrontare eventi e cerimonie in questi mesi, tenendoci al caldo, ma non rinunciando allo stile.

Sfoggiare un look elegante per una cerimonia nella stagione fredda: le idee outfit da copiare

Per quanto riguarda un vestito da cerimonia da donna da indossare per gli eventi che si svolgono in autunno oppure in inverno molto dipende dall’orario dell’evento. Per esempio se la cerimonia è di mattina è ideale un abito midi, ovvero sotto il polpaccio, oppure alle ginocchia, indossato con dei collant minimal se necessario. Un’altra possibilità è un completo blazer e pantalone (oppure con la gonna), elegantissimo e da abbinare con una blusa. Per il pantalone può essere scelto un modello scivolato, super elegante, o a sigaretta, a seconda della propria forma del corpo.

Qualora ci piacesse l’idea del look spezzato possiamo indossare una gonna midi a vita alta, abbinata a una camicetta, creando un look molto femminile.

Se l’evento si tiene nel tardo pomeriggio oppure di sera, l’abito lungo è sempre la scelta più azzeccata: chi ama un look più sbarazzino, ma comunque super glamour, può optare invece per una jumpsuit.

Un elemento che non deve mai mancare nei nostri outfit per le cerimonie autunnali oppure invernali è un qualcosa che ci copra le spalle. Si può indossare una una stola in cashmere che risulta sottile e raffinata, mantendendoci allo stesso tempo al caldo. Se fa molto freddo, una valida alternativa è un coprispalle con sopra un cappottino, magari scelto nello stesso colore del nostro abito.

E per quanto riguarda le scarpe? Con un bel paio di decolleté chiuse si andrà sul sicuro, senza però esagerare con l’altezza del tacco, visto che dobbiamo sì essere eleganti, ma anche comode. Magari possiamo calzare un modello impreziosito da applicazioni gioiello, ricordandoci di scegliere rigorosamente una borsa abbinata. Non da ultimo possiamo completare il look con i gioielli, con cui dare un tocco di luce al nostro look.

Come vestirsi per una cerimonia in autunno e inverno? Alcune dritte utili

Essere chic durante un evento elegante in scena durante la stagione fredda è possibile con i giusti accorgimenti. Uno su tutti è la scelta dei colori da indossare: se d’estate possiamo giocare con tonalità accese e pastello, tra l’autunno e l’inverno la palette per le cerimonie cambia, dovendo puntare su toni più scuri in quanto più adatti ai mesi freddi.

In nostro aiuto vengono tutte le sfumature autunnali come il rosso, il bordeaux, il verde, il petrolio e il marrone. Oltre a queste tonalità, possiamo optare per l’intramontabile blu, perfetto in tutte le stagioni. Se la cerimonia si tiene di mattina si possono indossare anche un celeste oppure un lilla scuro o un rosa antico, evitando però le nuance troppo chiare.

Anche la scelta dei tessuti non è da sottovalutare: essendo più freddo bisogna optare per abiti più pesanti per esempio in raso, materiale sempre di grande effetto, ideale per le cerimonie serali. In alternativa, si può indossare un vestito in mikado, pregiatissimo tessuto, strutturato, raffinato e caldo. Se il clima lo consente si può scegliere il tulle, mentre se fa molto freddo il velluto è una scelta veramente chic.