Frasi per San Valentino: le più divertenti e originali

Le frasi per San Valentino sono un modo simpatico e dolce per fare gli auguri alla propria dolce metà. La festa degli innamorati si avvicina ed è il momento giusto per decidere cosa scrivere sul biglietto che darete al vostro lui. Se non volete usare le classiche frasi sull’amore a San Valentino, potete decidere di scrivere una dedica originale usando delle frasi divertenti e simpatiche da dedicare al partner, per un augurio originale. In amore bisogna sapersi anche divertire e se la vostra coppia più che sdolcinata e strappalacrime, è allegra e caciarona, di quelle che non si perdono un’occasione per fare un po’ di baldoria, l’augurio che fa per voi non dovrà commuovere ma strappare un sorriso! Ecco allora una ricca selezione di auguri di San Valentino ironici per la festa degli innamorati. E se vorrete aggiungere qualche pensiero dolce, sfogliate anche la nostra fotogallery più su; ma ora torniamo alle frasi di San Valentino divertenti.

Auguri di San Valentino spiritosi

Se volete fare degli auguri di San Valentino divertenti al partner, ecco una ricca selezione di frasi di San Valentino simpatiche da cui trarre ispirazione. L’ironia, infatti, il 14 febbraio non guasta mai, purché il vostro compagno o la vostra compagna siano persone che non si offendono facilmente. Ovviamente non dovete esagerare, ma un pizzico di sarcasmo accenderà l’atmosfera! Qui sotto troverete ispirazione per un sms da inviare subito alla vostra dolce metà per strapparle un sorriso a San Valentino.

Il WWF comunica che da un parco protetto è scappato un animale in via di estinzione… Ma cosa hai fatto? Torna a casa amore! Tanti auguri di San Valentino.

Guarda, in un angolino del tuo cuore, c’è una porticina: aprila! Lì dentro c’è un angioletto che ti sorride e ti vuole bene, adesso chiudi la porta… perché ho freddo! Auguri di Buon San Valentino amore!

Tu sei bella, sei affascinante, sei dolce, sei dinamica, sei ottimista, sei insostituibile, sei coraggiosa, sei… ok, raggiungi la sufficienza ma puoi fare di meglio! Auguri amore.

Ringrazio Dio ogni giorno per averti incontrato. E’ bello poter contare quotidianamente su di te… per la spesa, le bollette, l’affitto. Ti amo da morire, auguri per questo San Valentino.

Dio creò il sole, bellissimo, creò le stelle, meravigliose, creò me, fantastica, creò te… e uno sbaglio doveva pure farlo! Buon San Valentino.

Da quando ti ho visto penso a te, la mattina non mangio e penso a te, a mezzogiorno non pranzo e penso a te, la sera non ceno e penso a te, la notte non dormo perché sto morendo di fame.

Ma se il rospo diventa un principe, il brutto anatroccolo un cigno, il bruco una farfalla… tu quando ti trasformi? Fammi un regalo di San Valentino! Scherzo, auguri!

Ricorda che il primo amore non si scorda mai… soprattutto se è seduto accanto a te, con i bigodini in testa e la coperta sulle gambe.

A San Valentino potresti regalarmi dei Baci Perugina con, al posto del bigliettino romantico, un romantico assegno?

Per me sei come un angelo, caduto dal cielo, certo, ma atterrato di faccia! Auguri di San Valentino, angioletto.

Tesoro, sei come una grande nuvola che mi accompagna ovunque. Una cosa ti chiedo: se magari qualche volta ti levi di torno, mi regali anche una bella giornata! Tanti auguri di San Valentino.

Buon San Valentino, volevo semplicemente dirti che sono felice di aver trovato l’uomo che è riuscito a far battere il mio cuore ogni volta che penso a lui… anche scrivendo questo messaggio.

Sai quali sono le tre cose più belle al mondo? Il sole, la luna e te: il sole serve per la mattina, la luna per la notte, e… il tè lo vorrei adesso e preferibilmente fresco! Buon San Valentino.

A San Valentino l’amore è nell’aria? Sbagliato. Azoto, ossigeno, argon e anidride carbonica sono nell’aria. (Sheldon Cooper)

San Sebastiano fu ucciso con delle frecce al cuore, San Valentino con un’indigestione di Baci Perugina.

Sono pazza di te, se anche tu lo sei di me potremmo andare a farci curare al manicomio insieme, magari proprio oggi che è San Valentino, in nome del nostro amore folle.

Ebbene si, lo ammetto, sono pazza d’amore, nelle vene non mi scorre più sangue ma un distillato di te! Buon San Valentino.

Io ti amo: tempo presente, io ti amerò: tempo futuro, io non ti amo: tempo sprecato! Auguri di San Valentino.

Frasi di San Valentino ironiche

Ecco una selezione di frasi per San Valentino divertenti che si prendono gioco della festa degli innamorati. Se siete single o se volete fare un po’ di ironia in occasione di questa festa, le seguenti frasi simpatiche di San Valentino fanno al caso vostro.

Lui: “Ok, è San Valentino, ma perché dovrei fingere che me ne freghi qualcosa?” Lei: “Beh, fallo per rispetto di chi da anni finge l’orgasmo.”

San Valentino è quel giorno in cui gli amanti delle donne sposate si sentono molto, molto soli.

San Valentino sta arrivando. Non è mai troppo tardi per lasciarsi.

Vuoi sorprendere la tua fidanzata a San Valentino? Presentale tua moglie!

Moriva oggi San Valentino, martire cristiano del III secolo. Fu decapitato per la sua fede. O sbranato dai single, secondo un’altra versione.

Questo San Valentino, sorprendi la tua donna con un regalo molto speciale: la cronologia dei siti web su cui hai navigato.

I fiorai e i pasticcieri: sono loro che il 14 febbraio festeggeranno per davvero!

Amore mio, per questo San Valentino mandami a quel paese. Una sola raccomandazione, però: pagami il viaggio e anche le spese!

Frasi divertenti di San Valentino per single

Come dimenticare i single durante questa festa dedicata agli innamorati? Anche loro rivendicano un po’ di attenzioni. Ecco allora una selezione di frasi da ridere a San Valentino per single che sanno scherzare e divertirsi. Magari potete inviare una di queste frasi “d’amore” alla persona che vi fa battere il cuore, chissà che non scatti la scintilla!

Buon San Valentino a me e alla mia anima gemella che si sta divertendo a giocare a nascondino in giro per il mondo.

Oggi è San Valentino, ma con tutte ‘ste renne mi confondo ancora con il Natale.

E vorrei chiamarmi Valentina, giusto per aver qualcosa da festeggiare il 14 febbraio…

No, non sono fidanzato/a e sabato passerò il mio 2827271esimo San Valentino da single.

Per San Valentino facciamo una raccolta fondi per pagare un corso professionale di tiro con l’arco a Cupido.

Vista la coincidenza tra San Valentino e il periodo di Carnevale, gli innamorati si travestiranno da coppia felice.

San Valentino è alle porte… io mi chiudo dentro a chiave!

San Valentino è come Natale: aspetti doni da un uomo che non esiste.

San Faustino è San Valentino che è tornato sobrio.

Testi a cura di: Laura De Rosa