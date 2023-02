Addobbi San Valentino: tante decorazioni fai da te originali

È arrivato il giorno della festa degli innamorati e come ogni anno, gli innamorati di tutto il mondo festeggeranno il proprio amore. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è una festa celebrata in gran parte del mondo, una ricorrenza speciale per festeggiare insieme un’unione, che sia di coppia o familiare.

Per rendere ancora più unica questa festività, oltre ai regali di San Valentino, è possibile realizzare tanti addobbi di San Valentino fai da te per la casa o anche per una festa. Creare qualcosa per festeggiare o da donare alla persona che si ama ha un significato ancora più importante. È bello creare dei biglietti d’amore fai da te, dove si possono scrivere delle frasi d’amore appropriate alla situazione o anche dei centrotavola originali ideali per una cena romantica.

La catena di cuori

Addobbi San Valentino: tante decorazioni fai da te – Foto Shutterstock/ Prostock-studio

Per creare con le vostre mani delle decorazioni di San Valentino che colpiscano al cuore il vostro partner, si può pensare di realizzare una bellissima catena formata da cuori. Servono dei cartoncini colorati – rosso, rosa, fucsia, bianco o, comunque, il colore che più vi piace – una matita, un righello, un paio di forbici ed una spillatrice.

Ecco cosa fare:

innanzitutto si tracciano delle linee per realizzare delle striscette, con matita e righello

per realizzare delle striscette, con matita e righello si ritagliano , spillandone le estremità per formare dei cuoricini

, spillandone le estremità per formare dei per formare la catena basta semplicemente spillare tutti i cuoricini uno all’interno dell’altro.

Vasetti di San Valentino

Addobbi San Valentino: tante decorazioni fai da te – Foto Shutterstock/ Olya Detry

Un’altra idea semplice ed efficace, per addobbare la vostra casa donando un’atmosfera romantica degna della migliore commedia d’amore, è quella di abbellire anche le piantine che avete nella vostra magica dimora.

Per realizzarle serve:

ritagliare dei cartoncini rossi con i quali avvolgere completamente i vasetti delle piante

dei cartoncini rossi con i quali avvolgere completamente i ritagliare degli altri cartoncini – aiutandovi con una matita – a forma di cuori , all’interno dei quali scrivere con un pennarello – o magari si può stampare qualcosa prima – dei messaggi d’amore per il vostro partner

– aiutandovi con una matita – a , all’interno dei quali scrivere con un pennarello – o magari si può stampare qualcosa prima – dei per il vostro partner incollare i cuori sui cartoncini colorati con i quali avvolgere le piantine.

Cuoricini da appendere

Addobbi San Valentino: tante decorazioni fai da te – Foto Shutterstock/ Anna_Kim

Un’ultima idea è quella di realizzare dei cuoricini da appendere per creare una stanza perfetta per l’occasione. Con della stoffa colorata che si ha in casa o del cartoncino colorato, si possono realizzare tanti cuoricini con del filo bianco, in modo tale da poter poi appenderli su qualsiasi muro.