Frasi d’amore per San Valentino: le più romantiche da dedicare alla dolce metà

Le frasi per San Valentino sono un modo dolce e romantico per fare gli auguri alla propria dolce metà. La festa degli innamorati si avvicina ed è il momento giusto per decidere cosa scrivere sul biglietto che darete al vostro lui o alla vostra lei. Se non volete usare le classiche frasi d’amore a San Valentino, potete decidere di scrivere una dedica originale usando delle frasi romantiche e originali da dedicare al partner.

Ecco allora una ricca selezione di auguri di San Valentino per la festa degli innamorati, anche quelle tratte dalle canzoni e in inglese. Non mancheranno gli aforismi d’amore più famosi!

Frasi brevi di San Valentino

Se volete fare degli auguri di San Valentino al partner, ecco una ricca selezione di frasi di San Valentino brevi da cui trarre ispirazione. Qui sotto troverete ispirazione per un messaggio d’amore da inviare su whatsapp alla vostra dolce metà per strapparle o strappargli un sorriso a San Valentino.

I miei San Valentino durano 365 giorni l’anno, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d’amore. Ti amo, mio Valentino.

Ti sento in ogni respiro, in ogni gesto, in ogni parola. Mi sei entrato nell’anima, ti amo!

Amo i miei occhi quando li guardi. Amo il mio nome quando lo pronunci. Amo il mio cuore quando lo ami. Amo la mia vita quando tu ci sei dentro.

Se potessi tornare indietro sceglierei ancora te, per sempre, amore mio… Ti amo. Buon San Valentino!

Perché perdersi in chiacchiere, e scrivere tante parole, quando posso dirti semplicemente che ti amo? Sei tu il mio San Valentino amore mio!

La felicità è un bene raro e prezioso di cui mi hai fatto dono il giorno in cui per caso ci siamo incontrati.

Amare te è un modo meraviglioso per trascorrere la vita. Felice San Valentino.

La prima volta che ci siamo abbracciati ho subito capito che tu saresti stata mia fino alla fine della vita!

Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un’altra cosa. Quello l’ho dovuto imparare…

Frasi di San Valentino tratte dalle canzoni

Le frasi d’amore contenute nelle canzoni sono davvero tante, noi abbiamo fatto una piccola selezione di frasi per San Valentino da dedicare sia a lei che a lui! Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Ultimo, Jovanotti ma anche Modà e cantanti inglesi, ecco le frasi d’amore più belle tratte dalle canzoni!

Sto pensando a te mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro. Sto pensando a te. (Vasco Rossi)

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te. Per ricordarti che il mio amore è importante… (Tiziano Ferro)

Se mi innamorassi davvero saresti solo tu, l’ultima notte al mondo io la passerei con te. (Tiziano Ferro)

L’amore, se in fondo ci pensi, è l’unico appiglio in un mondo di mostri. (Ultimo)

Vorrei che ti guardassi con i miei occhi, vorrei che ti ascoltassi con i miei sogni(. (Ultimo)

Non mi stanco ancora a stare sotto il sole, a prenderti la mano, a dirti che ti amo. (Jovanotti)

So che è successo già che altri già si amarono, non è una novità. Ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai. (Jovanotti)

E più ti guardo e più Io sai, di te io m’innamorerei, tu non lasciarmi mai… Incancellabile. (Laura Pausini)

Poi ritrovarsi in un suo abbraccio e stringerla più forte al petto fino al punto di sentire i nostri cuori che si toccano. È bellissimo… (Modà)

Vorrei essere il raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare per farti respirare e farti vivere di me… Vorrei essere la prima stella che ogni sera vedi brillare perché così i tuoi occhi sanno che ti guardo. (Modà)

Sei tremendamente brillante, sei tremendamente elegante, devo ammetterlo, mi hai spezzato il cuore. (Rolling Stones)

Io sono nato per amarti con ogni singolo battito del mio cuore. Sì, io sono nato per prendermi cura di te, ogni singolo giorno. (Queen)

Frasi d’amore in inglese per San Valentino

Volete stupire la vostra dolce metà con una frase d’effetto in inglese? Ecco una sfilza di idee per un bigliettino romantico e un pensierino di San Valentino originale con le frasi d’amore in inglese!

Be my valentine. Sii il mio San Valentino!

We are two souls that share the same truth and love.

Siamo due anime che condividono la stessa verità e lo stesso amore.

Siamo due anime che condividono la stessa verità e lo stesso amore. I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you. (Roy Croft). Ti amo non solo per come sei tu, ma per come sono io con te.

Love is in your heart not to stay, but to be shared

L’amore si trova nel tuo cuore non per restarci, ma per essere condiviso.

L’amore si trova nel tuo cuore non per restarci, ma per essere condiviso. Love you to the moon and back. Ti amo fino alla luna e ritorno.

For all we’ve shared together, for all that’s yet to be. Per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme, per tutto ciò che ancora sarà.

You are the brightest star in the universe. Sei la stella più brillante dell’Universo.

Aforismi più belli di San Valentino per lei e per lui

Il 14 febbraio è l’occasione perfetta per dedicare al partner una frase d’amore detta col cuore. Se volete dedicare a lei/lui uno degli aforismi più famosi, non vi resta che prendere spunto dalle frasi che abbiamo raccolto per voi. Un ottimo modo per esprimere i vostri sentimenti alla persona che amate!

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi. (Jorge Riechmann)

Quando ti piace un fiore, semplicemente lo cogli. Ma quando ami un fiore, lo annaffi tutti i giorni. (Buddha)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (William Shakespeare)

La cosa migliore a cui aggrapparsi nella vita è l’un l’altro.

(Audrey Hepburn)

(Audrey Hepburn) L’amore è un fiore, devi lasciarlo crescere. (John Lennon)

Il mio cuore, come il mare, non ha limiti e il mio amore è profondo quanto il mare: più a te ne concedo più ne possiedo, perché l’uno e l’altro sono infiniti. (William Shakespeare)

Se non impieghi troppo tempo, io ti aspetterò per tutta la mia vita. (Oscar Wilde)

L’amore non fa girare il mondo. L’amore è ciò che rende la corsa utile. (Franklin Jones)

Anche le frasi di Fabio Volo sono molto romantiche, perfette per l’occasione!