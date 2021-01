Regali per San Valentino: idee per stupire il partner

Febbraio è un mese speciale: il 14 è il giorno dedicato a San Valentino, ovvero la festa degli innamorati. Un giorno per celebrare l’amore e regalare al partner un dono speciale, come una cena romantica o, perché no, addirittura una proposta di matrimonio (per i più sdolcinati). Ma quali sono i regali perfetti da regalare al proprio lui o alla propria lei? Dalle idee più originali a quelle fai da te, ecco alcuni consigli per acquistare dei regali per San Valentino strepitosi!



Regali San Valentino per lui

Se non avete la minima idea di cosa regalare al vostro lui il 14 febbraio, qui potete sicuramente trovare l’ispirazione giusta. Un maglione di puro cachemire o una cintura griffata se amante della moda, in alternativa potete optare per un percorso SPA di coppia o un bel viaggetto insieme. Scoprite le idee regalo di San Valentino per lui che abbiamo raccolto per voi.

Regali San Valentino per lei

Potete focalizzarvi sui classici regali, come borse, gioielli e accessori, ma se volete qualcosa di più originale: potreste optare per una gift card da utilizzare nel suo negozio preferito oppure optare per qualcosa di più romantico, come un weekend fuori porta o una cena a lume di candela. Attenzione, però, ci sono regali per lei che proprio non vanno fatti, soprattutto a San Valentino!

Regali di San Valentino originali

Da un originalissimo segnalibro ad una cornice super speciale che ritrae i vostri momenti più importanti, di idee per comprare dei regali originali per San Valentino ne potete trovare a volontà, specialmente se volete stupire il vostro partner proprio durante il giorno della festa degli innamorati. Anche un semplice biglietto potrebbe diventare una lettera piena d’amore!

Regali San Valentino fai da te

Per un’idea super speciale, non potete non prendere in considerazione il fai da te. Un regalo personalizzato fa sempre piacere, specialmente se ricevuto dalla persona che ami. Quindi, tirate fuori la vostra fantasia e prendete spunto da qualche idea handmade per creare un regalo fai da te per San Valentino. Molto gettonati sono i cioccolatini fatti in casa, oppure una torta a forma di cuore al cioccolato; per un regalo creativo, invece, potreste optare per un collage di foto a forma di… cuore, ovviamente!