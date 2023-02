Centrotavola San Valentino: tante idee per l’acquisto e per il fai da te

Se desiderate creare un centrotavola di San Valentino fai da te, non preoccupatevi, ci sono tante idee originali da cui trarre ispirazione per gli addobbi di San Valentino e per rendere unica la vostra serata romantica.

La festa degli innamorati è sempre più vicina e fervono i preparativi: i regali, il giusto abbigliamento, il menù per la cena e tutto ciò che ne consegue.

Se avete deciso di cenare in casa dovete però pensare a come addobbare la tavola, e per decorarla al meglio è necessario avere un centrotavola per San Valentino romantico, con candele e fiori che crei la giusta atmosfera e che sorprenda la vostra dolce metà.

Ecco allora le idee più originali per creare con il fai da te dei bellissimi centrotavola di San Valentino, immancabili per una cena a lume di candela.

Centrotavola di San Valentino fai da te

Se siete brave con il fai da te e volete sbizzarrirvi con dei lavoretti manuali per la festa di San Valentino, creare un bellissimo centrotavola per l’occasione può rivelarsi un’idea piuttosto stimolante e divertente.

Vediamo dunque qualche idea di ispirazione per realizzare dei bellissimi centrotavola fai da te a tema.

Centrotavola romantico con le lanterne

Centrotavola San Valentino lanterna | Foto di Pinterest

Fra le decorazioni fai da te di San Valentino non possono mancare le lanterne da appoggiare sulla tavola per cenare al buio rischiarati solo da una luce romantica.

Posizionandole al centro del tavolo otterrete un centrotavola romantico ma al tempo stesso moderno e originale. Potrete anche farne qualcuna in più per decorare la casa e creare la giusta atmosfera per guardare uno dei film romantici insieme alla vostra metà.

Materiali:

Vernice spray rosa e rossa

Nastri decorativi

Barattoli di vetro

Filo di luci a LED a batteria o candeline tea-light

Scotch di carta

Pennarello indelebile

Taglierino

Procedimento:

Attaccare alcune strisce di scotch di carta su un lato del barattolo; Disegnare un cuore sullo scotch di carta con il pennarello; Con un taglierino tagliare la sagoma del cuore e staccare lo scotch intorno ad esso; Pitturare l’intero barattolo con la vernice spray; Lasciate asciugare; Togliere lo scotch di carta a forma di cuore così da creare la finestrella trasparente; Con il nastro decorativo annodare un fiocco attorno alla cima superiore del barattolo; Inserire il filo di luci a LED o la candela all’interno del barattolo.

Centrotavola fai da te per San Valentino con i fiori

Non dimenticate poi l’importanza dei fiori e dei petali come decorazione per la tavola di San Valentino: potranno essere posizionati come centrotavola in vasi di diversi colori e forme e potrete optare per delle classiche rose rosse, ma non dimenticate che i fiori tra cui potete scegliere sono davvero tanti e tutti con dei significati diversi.

Il consiglio è, quindi, quello di non limitarsi alla classica rosa rossa ma sperimentare e scegliere dei fiori più originali che trasmettano, con il loro significato, il vostro messaggio d’amore.

Se però siete amanti delle rose, tra le decorazioni fai da te più semplici da realizzare e da utilizzare come centrotavola di San Valentino c’è senza dubbio il cuore di rose.

Quando lo posizionate al centro della tavola potete inserire al centro del cuore qualche piccola candela o un filo sottile di lucine Led, l’effetto sarà davvero romantico.

Materiali:

10 vasetti di vetro, di ceramica, oppure tazzine bianche

Rose rosse e rosa

Procedimento:

Tagliare i gambi delle rose per lasciare solo la testa del fiore con 3 cm di gambo Infilate 2/3 rose ogni vasetto Disponete i vasetti a forma di cuore al centro della tavola

E se volete che il vostro centrotavola di San Valentino fai da te duri per sempre o anche solo per l’anno prossimo potete sempre realizzarlo con i fiori finti.

Centrotavola fai da te per San Valentino con candele romantiche

Candele a forma di cuore | Foto di Pinterest

Non esiste tavola a San Valentino che non abbia delle candele! Si tratta di un modo estremamente romantico per illuminare la vostra serata e non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalle classiche candele rosse da posizionare sui candelabri, ai vasetti trasparenti contenenti candele di vari colori e forme.

Tuttavia, se siete in cerca di idee per delle piccole sorprese romantiche, non c’è niente di meglio che stupirlo con una decorazione fai da te: creare con le vostre mani delle candele a forma di cuore sarà divertente e, allo stesso tempo, sarà la vostra dichiarazione d’amore!

Materiali:

Scaglie di cera

Tintura rossa

Stoppini

Pentole, piatto, teglia da forno

Stampini a forma di cuore per biscotti

Essenza profumata

Carta cerata

Coltello da burro

Spiedini

Procedimento:

In una pentola versate le scaglie di cera; Inserite la pentola in una più grande in cui avrete versato dell’acqua e fate sciogliere la cera a bagnomaria; Aggiungete la tintura rossa modulando la quantità a seconda dell’intensità di rosso che volete ottenere; Mentre la cera si scioglie stendete un foglio di carta cerata su una teglia da forno; Versate qualche goccia di profumo sulla carta cerata; Togliete il pentolino quando la cera si sarà sciolta e lasciatela raffreddare per qualche minuto senza farla indurire; Versate la cera sulla teglia creando uno strato di 1 cm di altezza; Utilizzate gli stampini per biscotti e create le vostre candele a forma di cuore; Dopo aver creato i cuori utilizzare uno spiedino per fare un buco nel centro di ciascun cuore; Lasciate raffreddare i cuori di cera per alcune ore finché non saranno completamenti duri; Appoggiate i cuori uno sopra l’altro infilandoli in uno stoppino; Tagliate lo stoppino alla giusta misura per accendere la candela.

Centrotavola per San Valentino con piantine grasse e messaggi d’amore

Tra le decorazioni fai da te più originali c’è sicuramente quella di utilizzare come centrotavola delle piantine grasse.

Questa idea creativa è perfetta per chi non ama i fiori e le candele e desidera creare un centrotavola speciale ma non troppo sdolcinato.

Sul cartoncino, infatti, potete scrivere ciò che preferite: dalle classiche frasi d’amore che si trovano sui biglietti di auguri per San Valentino, a dediche divertenti e originali, per ridere insieme durante la festa degli innamorati.

Materiali:

Vasetti di terracotta

Piante grasse o piante aromatiche

Pennello

Vernice acrilica: rossa, rosa e bianca

Vernice trasparente protettiva

Sassolini colorati

Spiedini di legno

Cartoncini colorati

Pennarelli

Colla vinilica

Forbici

Procedimento:

Con il pennello applicate due mani di vernice acrilica sui vasetti; Lasciate asciugare; Dipingete un cuore sui vasetti; Lasciate asciugare; Passate una mano di vernice trasparente protettiva su tutta la superficie dei vasetti; Lasciate asciugare; Inserite una piantina per vasetto e ricoprite la superficie con i sassolini colorati; Tagliate i cartoncini della forma che desiderate; Scrivete i vostri messaggi d’amore utilizzando frasi romantiche e dolci; Incollate i cartoncini in cima agli spiedini e infilateli nei vasetti

Centrotavola di San Valentino con vaso e cuori di carta

Centrotavola con rami e cuori di carta | Foto di Pinterest

Parlando di forme, ovviamente, i cuori non possono mancare: si tratta infatti di un vero e proprio evergreen quando arriva la festa degli innamorati.

Per una cena romantica a casa cosa c’è di più bello di un centrotavola che rappresenta un albero di cuori? Potreste anche pensare di scrivere sui cuori in carta alcune delle più belle frasi romantiche per il vostro lui.

Materiali:

Cartoncino leggero di colore rosso, rosa e bianco

Spago

Uccellini con clip

Rametti

Vernice spray bianca

Brocca o vaso

Colla vinilica

Procedimento:

Procuratevi dei rami e tagliateli in modo che abbiano delle lunghezze simili; Disponete i rami su un giornale e spruzzateli con la vernice spray bianca; Disponete i rami in una brocca o in un vaso che costituirà il vostro centrotavola; Tagliate tanti cuori di cartoncino e incollateli 2 a 2 in modo da creare una forma in 3D; Incollate lo spago ai cuori; Appendete i cuori uniformemente sui rami; Per un tocco di romanticismo in più potete procurarvi degli uccellini finti da disporre sui rami del vostro centrotavola fai da te.

Centrotavola fai da te per San Valentino con barattoli in stile Shabby chic

Centrotavola fai da te shabby chic | Foto di Pinterest

I colori sono un altro aspetto fondamentale da considerare per poter creare dei centrotavola di San Valentino fai da te: il rosso è, ovviamente, la cromia che rappresenta amore e passione, ma anche il rosa è una tonalità da tenere in considerazione, così come il bianco per creare un’atmosfera intima.

Se la vostra casa è in stile shabby chic questo è il centrotavola fai da te perfetto per voi, da porre al centro del tavolo in occasione di una cenetta romantica il giorno di San Valentino e da riutilizzare poi come decorazione per la vostra casa.

Materiali:

3 barattoli di vetro, quelli tradizionalmente usati per le conserve

Vernice acrilica: rossa, rosa e bianca

Carta abrasiva a grana fine

Un pennello

Vernice trasparente protettiva

Fiori freschi

Procedimento:

Lavare e sgrassare bene i barattoli utilizzando il detersivo dei piatti; Con il pennello applicate due mani di vernice acrilica sui barattoli: uno bianco, il secondo rosa e il terzo rosso; Lasciate asciugare; Utilizzate la carta abrasiva per dare ai barattoli un look decapato in vero stile Shabby chic Dipingete i cuori utilizzando i polpastrelli delle dita intinti nella vernice; Lasciate asciugare; Passate una mano di vernice trasparente protettiva su tutta la superficie dei barattoli; Riempite di acqua i barattoli e inserite i vostri fiori preferiti.

E non dimenticate di prestare attenzione alle dimensioni del centrotavola che non dovrà essere troppo ingombrante rispetto alla superficie del tavolo.

Tutto ciò non vi basta ancora? Allora, diamo un’occhiata ai centrotavola disponibili in commercio, perfetti per chi non ama il bricolage.

Centrotavola per San Valentino da acquistare: i più romantici

Se non volete perder tempo a creare un centrotavola di San Valentino da zero allora potreste decidere di acquistarne uno che vada bene per decorare la vostra tavola romantica.

Vediamo dunque quali sono i centrotavola must have che potrete acquistare direttamente online e rivisitare in chiave romantica per l’occasione!

Candelieri in metallo dorato Leroy Merlin

Candelieri in metallo dorato | Foto di Leroy Merlin

Ovviamente non possono mancare le candele come centrotavola per San Valentino. Leroy Merlin propone un set di candelieri in metallo dorati davvero eleganti e raffinati.

Saranno perfetti su una tavola romantica in occasione della festa degli innamorati, creeranno un’atmosfera davvero unica!

Centrotavola in cristallo Ocean Kasanova

Centrotavola in cristallo Ocean | Foto di Kasanova

Se invece volete optare per un centrotavola più tradizionale, il cristallo è il materiale più azzeccato. In questo caso sarà perfetto il centrotavola Ocean di Kasanova.

Potrete riempirlo di candele, fiori o frutta ed otterrete un centrotavola elegante e scenico che valorizzerà la mise en place di San Valentino.

Centrotavola Florida Archiproducts

Centrotavola Florida | Foto di Archiproducts

Se invece amate il design e non volete rinunciare allo stile per decorare la tavola di San Valentino, di certo non potete farvi scappare il centrotavola Florida del marchio Archiproducts.

Si tratta di una riproduzione di una foglia di palma rifinita in ottone lucido o placcato. Bellissimo e d’effetto, potrete renderlo ancora più romantico aggiungendo al suo interno petali di rosa che emaneranno il loro profumo nell’ambiente.

Insomma le idee per decorare la vostra tavola di San Valentino di certo non mancano. Non vi resta che scegliere il vostro centrotavola preferito e creare un’atmosfera piena di romanticismo!