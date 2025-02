Celebrata in molti Paesi del mondo, specialmente in Europa e in America, la giornata del 14 febbraio è dedicata a tutti gli innamorati. Ma perché si festeggia San Valentino? Le curiosità riguardo questa giornata particolare sono davvero tante, scopriamole insieme a partire dalle origini della festa.

Perché si festeggia San Valentino: origini e curiosità

Qual è l’origine della festa di San Valentino? Ecco le curiosità che probabilmente fino ad oggi ancora non conoscevi!

In realtà, bisogna ammettere che ad oggi si sa ancora ben poco riguardo la nascita di questo giorno speciale, però possiamo raccontarvi la leggenda raccontata circa la vita del celebre patrono San Valentino.

Quest’ultimo nacque a Terni, chiamata all’epoca Interamna Nahars, nel 176 d.C, fu un vescovo romano fatto decapitare poiché tante erano le divergenze che aveva con l’Imperatore.

Secondo la leggenda, San Valentino fu scelto come protettore degli innamorati poiché celebrò la prima unione tra una cristiana e un legionario pagano.

Non abbiamo informazioni vere e proprie a riguardo, ma secondo alcune leggende, il motivo per cui è stato scelto proprio il 14 febbraio come giorno riguarda una festività romana: quel giorno gli antichi romani celebravano i Lupercalia, ovvero una festa in cui venivano eseguiti dei riti pagani legati alla fertilità. Secondo altre storie diffuse, invece, il 14 sarebbe proprio il giorno in cui è morto il patrono degli innamorati, quindi San Valentino.

Curiosità sulla festa degli innamorati

Da diversi anni è tradizione fare un regalo al proprio partner per celebrare la festa. Questa usanza, in realtà, nasce negli Stati Uniti: una giornalista riesce a vedere nella storia dei biglietti d’amore che Carlo duca d’Orleans scriveva a sua moglie mentre era nella torre, chiamandola “Valentina”, un buon punto di partenza per un grande affare. Quindi è proprio così che nasceranno i famosi biglietti di San Valentino accompagnati da regali meravigliosi.

Come detto inizialmente, San Valentino si festeggia in quasi tutto il mondo. Quindi ci sono Paesi che hanno deciso di non dare un minimo di importanza a questa festività, in alcuni di questi è addirittura vietato festeggiare San Valentino. I Paesi che hanno reso illegale questa festa sono l’India, l’Iran, l’Indonesia, l’Arabia Saudita, la Malesia e il Pakistan.

In Finlandia, invece, viene celebrata la giornata Ystavanpalva, ovvero il giorno degli amici. Si celebra, infatti, l’amore che si prova per gli amici e non solo quelllo tra coppie di innamorati!