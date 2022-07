Saldi Sephora: mini-guida allo shopping sfrenato, ecco su cosa puntare

Popolo di Beauty Addicted sull’attenti, è tutto vero: i saldi sono finalmente iniziati e sì, anche da Sephora. Ma come non farsi tentare, sopraffatte dalla miriade di allettanti occasioni, mirando a prodotti utili e performanti? A questo ci pensiamo noi! Ecco quali prodotti -magari da portare in viaggio– inserire tempestivamente nella propria Wishlist che non vorrai proprio perderti.

SEPHORA COLLECTION: Clarifyng Serum, siero viso all’acido salicilico

Foto Pinterest | Sephora Italia

Apriamo la nostra accurata selezione con uno dei sieri viso rigorosamente targato SEPHORA COLLECTION: dalla texture leggera e affatto grassa, purifica la pelle levigandola e riducendo la comparsa di imperfezioni.

Questo grazie all’azione esfoliante esercitata dall’acido salicilico di origine naturale. Sin dalla prima applicazione l’incarnato appare opacizzato, purificato e levigato, i pori meno visibili e la grana come raffinata.

SEPHORA COLLECTION: Beauty Amplifier primer viso

Foto Pinterest | Sephora Collection

Continuiamo con questo primer viso, sempre SEPHORA COLLECTION, il quale prepara al meglio la pelle al make-up estendendone la tenuta e idratando a fondo senza per questo appesantire, grazie alla sua texture fluida, fresca e leggera.

Dermatologicamente testato, garantisce un comfort ottimale per tutta la giornata. La formula è naturale, arricchita con acido ialuronico ed estratto di fiori di fico d’India.

SEPHORA COLLECTION: Spugnetta viso

Foto SEPHORA

Come potrebbe mancare una valida spugnetta viso? Valida alternativa alla più nota Beauty Blender nonché facilissima da utilizzare, permette di realizzare un make-up completo: gonfiandosi a contatto con l’acqua consente di ottenere un finish super omogeneo, per un risultato incredibilmente naturale.

La sua forma le permette di adattarsi perfettamente alle curve del viso e promette una coprenza uniforme persino nelle zone più difficili da raggiungere.

SEPHORA COLLECTION: Scrub e Gommage labbra

Foto Pinterest | Sephora Italia

Formulati con il 90% d’ingredienti di origine naturale, gli scrub labbra di SEPHORA COLLECTION sono arricchiti con preziosi estratti vegetali e formulati senza ingredienti d’origine animale. La texture risulta fondente e lenitiva, e levigando lascia dietro sé un’intensa idratazione. Le profumazioni sono letteralmente paradisiache, impossibile non innamorarsi al primo utilizzo!

COLLISTAR, Talasso scrub energizzante

Foto SEPHORA

Siamo già giunte alla fine, ma chiudiamo con un prodotto amatissimo: molto più di un semplice esfoliante, il Talasso-scrub di Collistar esercita sulla cute un profondo trattamento revitalizzante per un efficace rinnovamento dell’epidermide. Esso sfrutta i benefìci del mare (da cui la talassoterapia) uniti a selezionati oli essenziali al fine di potenziare gli essenziali effetti dell’esfoliazione.

Il suo punto di forza? Senz’altro l’azione sinergica dell’esclusiva miscela, ricavata da 90 diversi tipi di sali marini, sapientemente combinati con oli vegetali ed oli essenziali aromatici, i quali agiscono a livello sia epidermico che olfattivo.