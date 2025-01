Rimettersi in forma dopo le feste ti sembra impossibile? Prova questi metodi e smaltisci l’abbuffata

Scoprite i metodi più efficaci per permettono di rimettersi in forma dopo le grandi abbuffate delle feste natalizie di fine e inizio anno.

Ecco come rimettersi in forma dopo le feste e ritrovare la linea perduta in poche settimane e senza penare troppo.

Al termine del periodo natalizio è praticamente ovvio ritrovarsi con qualche rotolino sui fianchi. Le abbuffate di cibi golosi e ipercalorici a cui non si poteva dire di no durante i vari pranzi in famiglia e cenoni con gli amici non hanno lasciato scampo e in eredità ora vi trovate dei chili in più.

Non temete, non resteranno a lungo lì dove sono, se vi metterete di buona lena per ritrovare la vostra silhouette. In effetti ci sono diversi metodi che possono essere molto utili per rimettersi in forma dopo le feste. Vediamo di seguito i più efficaci.

Come rimettersi in forma dopo le feste senza fare troppi sacrifici

Anche senza seguire delle diete specifiche come la dieta per perdere 5 kg in 7 giorni vi basta seguire alcuni accorgimenti a tavola per raggiungere il risultato che desiderate.

Zero zuccheri

Prima di tutto limitate a zero gli zuccheri raffinati, quindi bandite per un periodo qualsiasi tipo di dolce, a meno che non lo prepariate voi usando farine integrali mescolate con quelle di frutti secchi e dolcificanti a zero calorie come la stevia. Ovviamente dovete dire addio, temporaneamente, anche al cucchiaino di zucchero nel caffè o di miele nel tè.

Zero grassi

Abbandonate per un po’ i cibi grassi come i fritti, la carne di maiale, gli insaccati, ecc. Prediligete proteine magre come pollo, pesce e legumi.

No alcol

Evitate di bere qualsiasi tipo di bevanda alcolica, sono caloriche e non vi aiutano di certo a dimagrire.

Tanta frutta e verdura

Aggiungete più frutta e verdura alla dieta per aumentare l’apporto di fibre e nutrienti a ridotte calorie. Mangiate un frutto di stagione come spuntino o a merenda

Alimenti integrali

Introducete nell’alimentazione di ogni giorno i cereali integrali migliori per dimagrire al posto di quelli raffinati, preferendo pasta e riso integrale, quinoa e avena.

Acqua e tisane

L’idratazione è fondamentale per eliminare le tossine in modo naturale, bevete molta acqua per aiutare a disintossicare il corpo. Ma soprattutto concedetevi le tre tisane che fanno bene al corpo e allo spirito.

Esercizio fisico

Per rimettersi in forma dopo le feste è fondamentale fare esercizi per dimagrire e tonificare il corpo in modo da bruciare le calorie in eccesso e permettere al metabolismo di aggredire i depositi di grasso. Bastano venti minuti al giorno, con costanza potete raggiungere il risultato sperato.