Tisane che fanno bene al corpo e alla mente, 3 ricette da provare

Quali sono le tisane che fanno bene? Ecco delle ricette per ottenere una bevanda rilassante, una depurativa e una dimagrante!

Le tisane che fanno bene sono una perfetta coccola mattutina, pomeridiana o serale. A seconda degli ingredienti scelti per la realizzazione della tisana è possibile fare il pieno di proprietà nutritive per l’organismo e sentirsi più leggera e rilassata.

Son tanti gli ingredienti da poter utilizzare per la preparazione di queste bevande sfiziose, ti proponiamo ben 3 tisane che fanno bene da poter bere in diversi momenti della giornata.

3 tisane che fanno bene all’organismo da bere in diverse occasioni

L’infuso può essere realizzato con varie sostanze di origine vegetale, come piante e erbe, ecco tre proposte: una rilassante, una depurativa e una dimagrante.

Tisana rilassante da bere prima di dormire

Per poter andare a letto rilassate e soprattuto fare sonni tranquilli è possibile preparare una tisana calmante.

Gli ingredienti sono:

50 gr di camomilla

15 gr di melissa

20 gr di tiglio

5 gr di arancio scorza

Il procedimento è molto semplice: dovrai miscelare le erbe e versarle all’interno di un pentolino con acqua bollente. Dovrai lasciare in infusione per qualche istante, circa 3 – 4 minuti, dopodiché dovrai filtrare il tutto e bere la tisana rilassante.

Non perdere i nostri suggerimenti su come dormire bene!

Tisana depurativa per purificare l’organismo

La tisana depurativa ti permette di digerire al meglio ciò che hai mangiato e di purificare l’organismo a seguito di un pranzo o una cena abbastanza importante.

Preparare una tisana depurativa ti permette di sentirti più leggera, ecco quindi una ricetta ideale da preparare nel pomeriggio o la sera prima di andare a dormire.

Gli ingredienti sono:

20 gr di semi di finocchio

10 gr di radice di zenzero

1 arancio scorza

5 gr di liquirizia

Unisci tutti gli ingredienti e versali all’interno di un pentolino pieno di acqua bollente. Copri e lascia in infusione per circa 3 minuti. Filtra il composto e bevi la tua tisana depurativa!

Tisana dimagrante per perdere peso

Per migliorare il metabolismo e tenere sotto controllo la glicemia, potresti provare la tisana di fiori di ibisco.

Gli ingredienti sono:

1 stecca di cannella

10 gr di fiori di ibisco essiccati

1 cucchiaino di miele

Unisci gli ingredienti in acqua bollente, lascia riposare per qualche minuto, poi filtra e goditi la tua tisana dimagrante e leggera! Puoi sostituire il miele con dello zucchero di canna.

Se cerchi altre idee di tisane dimagranti, non perdere le nostre ricette di infusi drenanti da preparare sia durante una dieta per perdere peso che da consumare nel quotidiano per arricchire un piano alimentare sano ed equilibrato.