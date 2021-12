Nuovo lutto per la regina Elisabetta, colpita da un altro addio lacerante a ridosso del primo Natale senza il marito, il duca di Edimburgo scomparso lo scorso aprile. Non sono giorni facili per The Queen, che ora saluta anche la sua amata dama di compagnia Ann Fortune FitzRoy.

Il 2021 si conferma un vero annus horribilis per la regina Elisabetta, nel vortice di una monarchia minata da scandali e lutti. L’ultimo di questi, dopo la scomparsa del duca di Edimburgo, riguarda un’altra persona cara a Sua Maestà: la sua dama di compagnia.

Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, si è spenta il 3 dicembre scorso lasciando The Queen in preda al dispiacere a ridosso del suo primo Natale senza il consorte. Aveva 101 anni e per oltre mezzo secolo – dal 1967 – è stata al servizio della sovrana. Era lei a custodire gli affari più preziosi di Elisabetta II, dai gioielli ai suoi più intimi e inafferrabili segreti, passando per il suo inestimabile guardaroba.

Un ruolo nevralgico e delicatissimo quello della duchessa di Grafton al fianco di Sua Maestà, tra i più ambiti a palazzo ma unicamente assegnato a lei, l’unica persona di fiducia che potesse garantire la massima correttezza e lealtà. Ora che anche Ann Fortune FitzRoy è scomparsa, la regina appare sempre più sola. La dama di compagnia più vicina alla monarca era la vedova del duca di Grafton e dal marito ha avuto cinque figli tra cui Lady Virginia Mary Elizabeth FitzRoy, figlioccia di Elisabetta.