Ammettiamolo: ci siamo sempre chiesti come facciano i Royals a stare lontani dai social, da quella valanga di notizie e intrattenimento di cui, ogni giorno, milioni di persone si nutrono anche solo per dare un calcio alla noia. Ebbene, la risposta sarebbe ben diversa da come (finora) si è pensato, e se vi dicessimo che anche la Regina Elisabetta sta su Facebook in gran segreto…

L’account segreto della Regina Elisabetta su Facebook

Anche The Queen avrebbe ceduto alla curiosità e si sarebbe registrata sul popolare social network – per sbirciare qua e là, o anche solo tenere sotto controllo i gossip sulla Royal Family – e avrebbe un account segreto su Facebook. Lo stesso spazio virtuale in cui ora, dopo la clamorosa rivelazione di un esperto reale a US Weekly, il giornalista Jonathan Sacerdoti, si sarebbe innescata una caccia serrata per scovarne profilo e informazioni (dallo pseudonimo alla rete di “amici” online).

La Regina Elisabetta II, dunque, in barba a tutti i rigidi protocolli di palazzo avrebbe deciso di aprire un account tutto suo, ma ogni dettaglio sarebbe assolutamente top secret così che nessuno possa immaginare che sia proprio Sua Maestà in persona a celarsi dietro uno schermo. E lo userebbe proprio come noi comuni mortali…

Lo scoop fa davvero gola, ma non sorprenderebbe più di tanto alla luce della passione per la tecnologia e l’innovazione che la monarca – la prima a inviare una mail tra tutte le regine della storia – nutre da sempre.