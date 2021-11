Nuovo capitolo di tensioni per la Royal Family e Sua Maestà in persona scende in campo al fianco del figlio Carlo e del nipote William: dopo la battaglia contro The Crown 5, la regina Elisabetta si schiera con loro contro la BBC, pronta a mandare in onda (il 22 novembre) un documentario sulla guerra tra il duca di Cambridge e suo fratello, il principe Harry…

La regina Elisabetta contro il documentario su William e Harry

Il documentario The Princes and the Press, prodotto da BBC e in onda lunedì 22 novembre, promette di innescare una nuova, colossale guerra nella Royal Family. La regina in persona, secondo fonti vicine alla famiglia reale citate da The Sun, sarebbe “sconvolta” e pronta a scagliarsi contro il network insieme al principe Carlo e al principe William.

Quest’ultimo è il protagonista, insieme al fratello Harry (con cui attualmente sarebbe ancora lontana una riconciliazione), del documentario che parla della loro guerra intestina. La Royal Family sarebbe seccata per la negata visione preventiva dei contenuti da parte dell’emittente. Al punto da minacciare di interrompere ogni declinazione della storica collaborazione tra Buckingham Palace e BBC.

Insomma, si prospetta un Natale amaro a palazzo, dopo il “no” dei duchi di Sussex all’invito di The Queen e l’ombra della solitudine dopo essere diventata vedova. E poi c’è il nodo The Crown 5, nuova stagione della celebre serie sulla Corona che avrebbe già un futuro in tribunale vedendo contrapposti la regina e Netflix…