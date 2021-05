Dei membri della Royal Family si sa praticamente tutto, o quasi. Forse, però, non conoscere le abitudini e le bizzarre tradizioni, legate alla tavola, della famiglia reale e di sua maestà la Regina Elisabetta II. A rivelare alcuni particolari è Darren McGrady, che ha lavorato come capo cuoco nella cucina di Buckingham Palace dal 1982 al 1993. Il cuoco ha raccontato a Today, ad esempio, che esiste una strana regola che riguarda tutti i reali: a nessuno è permesso di toccare il cibo con le mani durante i banchetti.

La frutta si mangia con coltello e forcehtta a Buckingham Palace, anche se sei un ospite della Regina Elisabetta

McGrady ha poi spiegato che questa regola rende piuttosto difficile per la Regina Elisabetta, e tutti gli altri membri della famiglia reale, mangiare la maggior parte dei tipi di frutta. Inoltre, l’ex cuoco di Buckingham Palace ha spiegato la tecnica con cui i royals tagliano la pere. Utilizzando forchetta e coltello, prima tagliano la cima e poi la mangiano con il cucchiaino “come se fosse un uovo sodo”.

Inoltre, come spiegato dall’ex cuoco della Regina Elisabetta, la regola di non mangiare la frutta con le mani viene estesa a tutti coloro che partecipano al banchetto, anche se non fanno parte della famiglia reale. Quindi, anche gli ospiti devono attenersi a questa regola e vengono “dotati” di coltello e forchetta da dessert, con un piccolo piatto e una ciotola per pulire le dita, come spiegto da McGrady.

Le abitudini dei royals

Non solo regole però ai banchetti reali della Regina Elisabetta. Infatti, sono diversi i membri della famiglia che hanno diverse richieste, spesso anche piuttosto bizzare. La principessa Anna, ad esempio, alle pere preferisce le banane molto mature. “La principessa ha quasi sempre preferito le banane quasi nere, troppo mature, perché sono più facili da digerire”.

L’ex cuoco, però, ha spiegato che le banane durante i banchetti reali sono tra i frutti più difficili da mangiare. Infatti, la procedura per sbucciarla senza toccarla, come vuole il galateo dei banchetti di sua maestà, è piuttosto complicata e richiede una certa manualità.

A differenza di quello che si può pensare, un frutto molto semplice da mangiare durante i banchetti per la Regina Elisabetta e la famiglia reale è l’uva. Infatti, come raccontato da McGrady, viene proposta sì proposta in grappoli, ma poi tagliata e quindi facile da mangiare, anche senza l’uso delle mani.