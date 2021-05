La Regina Elisabetta è stata “profondamente turbata” dalle critiche incessanti del Principe Harry nei confronti della famiglia reale. Inoltre, secondo quanto emerso dal Mail on Sunday, starebbe prendendo la questione molto sul personale.

“La nonna di Harry l’ha presa molto sul personale, è profondamente turbata da tutto ciò che lui ha detto, in particolare dai suoi commenti sull’educazione di Carlo. Ha suggerito che suo padre non l’ha cresciuto bene. È stato un momento molto sconvolgente”. Queste sono le parole di una fonte al Mail on Sunday.

Le dichiarazioni di Harry su suo padre, il principe Carlo

Il principe Harry ultimamente ha parlato di suo padre, il principe Carlo. Qui ha raccontato di aver sofferto da bambino proprio a causa di suo padre: “Mio padre, quando ero più giovane, mi diceva sempre: ‘Beh, è stato così per me, quindi sarà così anche per te”.

“Questo non ha senso. Solo perché tu hai sofferto non significa che debbano soffrire anche i tuoi figli. Anzi, il contrario. Se hai sofferto, fai tutto quello che puoi per assicurarti che qualsiasi esperienza negativa tu abbia avuto possa essere migliore per i tuoi figli” ha raccontato il principe Harry a Oprah Winfrey durante l’ormai celebre intervista rilasciata insieme a sua moglie, Meghan Markle.

Per quanto riguarda il rapporto con Carlo, alcune fonti hanno detto al Mail on Sunday che Carlo non avrebbe nessuna intenzione di tagliare i ponti con suo figli.

“Carlo vorrà impegnarsi. Comunque è giusto dire che quello che ha detto Harry durante le interviste è stato visto come insensibile da parte della famiglia reale. Se Harry dovesse attaccare la regina in modo più personale, Carlo serrerebbe i ranghi e diventerebbe sicuramente più freddo con suo figlio”.

E la fonte ha aggiunto: “Carlo è un uomo gentile e un padre devoto. Si sentirà infelice e vorrà cercare una riconciliazione. Non è affatto un uomo vendicativo”.