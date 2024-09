Profumi da donna per l’autunno 2024: trova la fragranza perfetta per te

Cerchi un profumo che ti avvolga come un caldo abbraccio autunnale? Scopri le fragranze più in voga del momento.

La prossima stagione si preannuncia ricca di cambiamenti e nuove tendenze anche nel mondo dei profumi donna: l’autunno è una stagione di transizione, in cui la freschezza estiva cede il passo a tonalità più calde e avvolgenti e le fragranze autunnali rispecchiano questo cambiamento. Le note frizzanti e floreali dei profumi per l’estate lasciano il posto a composizioni più complesse e ricche.

Trai profumi donna più popolari per l’autunno 2024 troviamo quelli con note di patchouli, ambra, legno di sandalo, muschio e vaniglia. Queste essenze creano un bouquet olfattivo caldo e avvolgente, perfetto per affrontare le giornate autunnali, ma non mancano anche proposte fresche e floreali. Scopriamo insieme quali sono le principali tendenze dei profumi donna per l’autunno 2024 e le migliori fragranze da non perdere.

I profumi donna floreali per l’autunno 2024

Tra le fragranze da donna più adatte all’autunno troviamo profumi che combinano elementi floreali con accenti più scuri e misteriosi, creando un’atmosfera avvolgente e calorosa, ideale per chi cerca un profumo che possa accompagnare le serate di fine estate e le occasioni speciali.

Il nuovo Libre Flowers & Flames di Yves Saint Laurent racchiude un accordo lussureggiante e carnale, che apporta una nuova femminilità calda e intensa al sillage floreale di Libre. L’accordo di fiore di cocus nucifera colto negli Ourika Community Gardens di YSL regala inoltre una sensazione tropicale di cocco cremoso, che rievoca l’estate.

I profumi che mescolano spezie e legni offrono un’esperienza olfattiva ricca e complessa, e sono particolarmente amati per l’autunno. A distanza di vent’anni dal lancio di Versace Crystal Noir la maison ha rinnovato questa fragranza sensuale e delicata con un aroma floreale-orientale e una calda base ambrata e muschiata.

Le note di testa sono piccanti, tra cardamomo, pepe e zenzero. Il cuore racchiude i sentori floreali di gardenia, peonia e fiori d’arancio mentre il fondo è ricco e composito con note di ambra, legno di sandalo e muschio.

Coco Mademoiselle è una delle fragranze più amate di Chanel, e la versione Intense rappresenta una scelta ideale per l’autunno. Con note di apertura di bergamotto e arancia, il profumo si evolve in un cuore di rosa e gelsomino, per poi chiudere con una base ricca di patchouli, fava tonka e vaniglia. Questa composizione rende Coco Mademoiselle Intense un profumo versatile, capace di esprimere eleganza e sensualità in ogni occasione.

Le fragranze gourmand per l’autunno

Tra i profumi donna di tendenza per l’autunno troviamo anche quelli con note gourmand, che evocano sensazioni di dolcezza e comfort, perfette per il clima autunnale. A più di trent’anni dalla creazione dell’iconico Angel, Mugler ha lanciato Angel Fantasm racchiuso in un flacone a stella nero.

L’accordo di patchouli del profumo originale si trasforma in una versione ancora più profonda e misteriosa che apre con un accordo di ananas succoso per lasciare poi il posto al cocco e ai fiori di tiarè. Un infuso di vaniglia Bourbon del Madagascar, patchouli e ambra chiudono questa fragranza super sensuale.

Tra le novità in casa Gucci c’è Gucci Bloom Ambrosia di Fiori, concepito dalla Maison e creato dal maître parfumeur Alberto Morillas. L’intenso bouquet di questo profumo è intriso del prezioso nettare, nutrimento degli Dei dell’Olimpo che, secondo il mito, era in grado di rendere immortale.

L’impronta olfattiva distintiva di Gucci Bloom Eau de Parfum, un accordo di estratto di gelsomino, tuberosa e rangoon creeper, si combina con nuove note, che accentuano l’essenza floreale: il raro iris vellutato, derivato dalla resina del fiore e originariamente usato da antichi greci e romani come olio essenziale, e la rosa damascena, raccolta di primo mattino per ottenerne la più potente resa possibile.

I profumi unisex

Non dimentichiamo le fragranze unisex, che stanno guadagnando sempre più terreno, permettendo a chiunque di esplorare una gamma più ampia di profumi. Come New Look di Christian Dior, un profumo unisex ricco di contrasti e dalla freschezza unica, con sfumature ambrate che danno vita a un aroma “pelle-su-pelle” strabiliante, avvolgente e sensuale.

Le novità di quest’anno si concentrano su ingredienti naturali e sostenibili, rispondendo a una crescente domanda di prodotti eco-friendly.

Profumi, come scegliere quello giusto per l’autunno

Scegliere il profumo perfetto per l’autunno può essere un’impresa, considerando la vasta gamma di opzioni disponibili. Ci sono però alcuni aspetti da tenere in considerazione per trovare la fragranza ideale. Prima di tutto, è importante scegliere un profumo che rispecchi la propria personalità. Le fragranze calde e speziate sono perfette per chi vuole un profumo confortevole e avvolgente, le note legnose aggiungono profondità e persistenza alla fragranza mentre le note ambrate e orientali creano un’aura sensuale e misteriosa.

Poi bisogna considerare l’ambiente in cui il profumo sarà indossato. Fragranze più intense e seducenti sono perfette per le serate autunnali o per occasioni speciali mentre i profumi più freschi ma comunque caldi sono ideali per l’uso quotidiano, sia in ufficio che durante il tempo libero.

Infine, è importante testare la fragranza sulla propria pelle: le note si evolvono nel tempo, e solo sulla pelle potrai capire come si amalgama con il tuo PH. Per provarlo spruzzane un pò sulla parte interna del polso e aspetta un paio di minuti per dare all’alcol il tempo di evaporare. A quel punto ora si svilupperanno la nota di testa, di cuore e di fondo. Un consiglio? Non provare mai tanti profumi diversi uno dopo l’altro perché il naso alla fine non riesce più a distinguere le varie fragranze.