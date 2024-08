Profumi floreali e fruttati, questi sono perfetti per l’estate: le fragranze da avere assolutamente

Meravigliosi profumi floreali e fruttati, perfetti per questa estate: ecco le fragranze da portare con sé in vacanza. L’outfit di ogni persona, in particolare quello di una donna, non può dirsi completo se non si ‘indossa’ un delizioso profumo. In inverno, la scelta di quest’ultimo è molto semplice: si va sul classico, facendo prevalere i … Leggi tutto

Meravigliosi profumi floreali e fruttati, perfetti per questa estate: ecco le fragranze da portare con sé in vacanza.

L’outfit di ogni persona, in particolare quello di una donna, non può dirsi completo se non si ‘indossa’ un delizioso profumo. In inverno, la scelta di quest’ultimo è molto semplice: si va sul classico, facendo prevalere i propri gusti. E lasciando così una scia lunga diversi metri quando si cammina, in modo che tutti se ne innamorino. In estate la situazione cambia, perché bisogna optare, necessariamente, per una categoria ben precisa.

La tendenza preferita per l’estate, anche secondo gli esperti, è quella che comprende profumi floreali e fruttati, ideali per qualsiasi occasione. Quest’ultimi, infatti, sono ottimi anche per le temperature che ci sono in questa calda stagione, perché riescono a persistere quando indossati, anche a contatto con il sudore.

Profumi floreali e fruttati adatti all’estate: ecco i nomi

In estate, come detto precedentemente, vengono presi in considerazione diversi tipi di profumi, in particolare quelli floreali o fruttati. Sarà la temperatura molto alta che ci accompagna per questi mesi, sarà il contatto con la pelle più leggero e fresco o sarà solamente un cambio di gusto momentaneo, poco importa, perché, soprattutto quest’anno, è bene avere con sé almeno un tipo del genere di profumo. In commercio ve ne sono svariati, di ogni costo, profumazione o colore. La lista ve la proponiamo di seguito, così da essere liberi di scegliere qualsiasi profumo vogliate in base ai propri gusti.

Tra i profumi maggiormente consigliati per questo periodo troviamo senz’altro: