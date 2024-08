Profumo al cocco, quale scegliere per l’estate (e non solo)

I migliori profumi al cocco in commercio su cui puntare per quest’estate (e non solo). Eccone 3 da provare assolutamente!

Un ingrediente super gettonato nel mondo della cosmetica, il cocco è una fragranza molto ricercata specialmente nel periodo estivo, motivo per cui è possibile trovare tantissimi profumi al cocco in commercio da poter utilizzare nel quotidiano o nelle occasioni più importanti.

Il cocco ricorda l’estate, ecco perché è protagonista di tantissime fragranze consigliate per il periodo estivo abbinato ad altre note delicate e profumate che ricordano proprio le vacanze. Questo ingrediente, importante anche nel mondo della cosmetica, come ad esempio il classico olio di cocco utilizzato per tantissimi motivi, lo puoi trovare in diverse fragranze apprezzate anche da star e influencer di tutto il mondo.

Se anche tu desideri indossare e sfoggiare con stile ed eleganza un profumo al cocco per le ultime settimane estive, ecco i profumi più gettonati del momento di cui sicuramente ti innamorerai sin dal primo istante.

Il profumo al cocco da donna persistente di cui ti innamorerai

Brand e aziende propongono i loro profumi al cocco con diverse note floreali per rendere la fragranza ancora più fresca e perfetta per l’estate. Quali sono i profumi su cui puntare?

Uno dei profumi più ricercati del momento al cocco è il Giardini di toscana Borabora, definito una vera e propria esplosione di fiori. Le note di testa sono gelsomino, rosa, tiare e ylang ylang, mentre le note di cuore sono il latte di cocco, il muschio bianco e jasmolactone. Un profumo persistente che potrà accompagnare i tuoi look estivi!

Il Rem Coco di Reminisence rientra tra i profumi di nicchia ed è una delle fragranze migliori in commercio. Al primo spruzzo potrai sentire immediatamente l’acqua di cocco miscelata all’acqua di mare, le note di cuore sono latte di cocco e fiori di sole. Un profumo floreale e muschiato ma anche legnoso, dura a lungo ed è sicuramente il profumo al cocco che potrebbe conquistarti sin dal primo istante.

Se, invece, desideri un prodotto da indossare anche per il resto dell’anno, quindi nei mesi più freddi, potresti optare per il Rebl Fleur Eau de Parfum di Rihanna. Le note di testa sono pesca, ribes e prugna, quindi una volta indossato sentirei prima questi profumi.

Dopodiché inizierà a rilasciare le note di cuore ovvero violetto, hibiscus, cocco e tuberosa. Tra le note di fondo ci sono vaniglia, patchouli, muschio e ambra, motivo per cui è consigliato per il periodo invernale.