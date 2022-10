I prodotti beauty preferiti dalla Royal Family: le novità da scoprire

Che sia merito dell’innata allure tutta eleganza e sobria raffinatezza che vi aleggia attorno, oppure dell’aura di mistero che avvolge i codici reali e così i segreti di bellezza delle Royal Ladies, ad oggi la sola ed innegabile certezza è come tutto ciò ci affascini da impazzire. A poco più di un mese dalla scomparsa dell’amata monarca inglese eccoci dunque qui, pronti ad approfondire una volta per tutte quelle -poche- indiscrezioni trapelate nel tempo circa le preferenze della Royal Family in quanto a prodotti beauty.

Contrariamente a quanto verrebbe spontaneo supporre parliamo di prodotti indubbiamente di buona qualità, ma accessibili a chiunque. Continuare a leggere per credere!

Labbra sempre (ineccepibilmente) idratate grazie al balsamo labbra Fresh

Foto Instagram @freshbeauty

È una verità innegabile come dietro ad una -almeno apparente- perfezione debba celarsi una adeguata skincare routine: l’idratazione, per una Royal Lady degna dell’appellativo che porta, non è affatto un dettaglio tralasciabile. Tanto che tra i regali beauty essentials non mancano creme nutrienti corpo, mani e viso.

Meghan Markle, ad esempio, utilizza da tempo immemore questo burro cacao di Fresh per conferire alle sue labbra il giusto grado di idratazione. Olio di semi di jojoba, di ricino ed acido ialuronico non sono solo gli ingredienti presenti nella sua formulazione, ma anche quelli indispensabili allo scopo.

Quella della Queen Elizabeth per il rossetto rosato era una vera e propria ossessione!

Foto Instagram @elizabetharden

Ebbene sì, è tutto vero e le innumerevoli paparazzate lo confermano: la cara Regina Elisabetta era un vero asso… nel mettersi il rossetto! L’ex sovrana era nota ritoccarselo di tanto in tanto con estrema nonchalance, senza necessariamente -udite, udite- l’ausilio di uno specchio.

Il suo prediletto? Senza ombra di dubbio da selezionare tra i rossetti di Elizabeth Arden, specificatamente nella tonalità Wildberry, presenza fondamentale nel nécessaire della donna. Insomma, un’affinità elettiva quella tra le due!

Lo smalto nude? Uno stile di vita

Foto Instagram @fabyaustralia

Bando alle tendenze manicure più cool del momento: le mani di signore e signorine, nella Royal Family, sono sempre estremamente curate e le unghie adorne da impeccabile smalto nude. Quelli di FABY, oltre che disporre di una vasta gamma di nuances, offrono un’ottima qualità.

Lunghe ciglia da cerbiatta grazie all’iconico Hypnose Mascara by Lancòme

Foto Instagram @lancomeofficial

Veniamo infine al segreto dell’irresistibile sguardo da cerbiatta di Kate Middleton: la soffiata verrebbe nientemeno che dal suo truccatore di fiducia, e vedrebbe coinvolto l’iconico Hypnose mascara di Lancòme.