Primo giorno di scuola: le acconciature più carine (e comode) da provare

A niente sono servite accorate preghiere e proteste: settembre è arrivato, reintroducendo ognuno di noi all’inevitabile ritorno alla solita routine e, con essa, anche al fatidico rientro a scuola. Ma come iniziare l’anno con nuovo ottimismo e, perché no, anche con stile? Se le tendenze capelli dell’autunno inverno si preannunciano ghiottissime, oggi ti spieghiamo come puntare tutto sull’acconciatura per un inizio -volendo anche letteralmente- con i fiocchi.

Mezza coda con maxi Scrunchies (o fiocco) come Sydney Sweeney

Sydney Sweeney – Foto Instagram @sydney_sweeney

Fermi tutti: la bella Sydney Sweeney non ha fatto in tempo a calcare il red carpet del Festival di Venezia che la sua acconciatura iper-classy è già diventata virale. È vero, la mezza coda è da tempo immemore una delle acconciature semplici e veloci più amate di sempre per ordine e praticità.

Eppure non si può non amare questa sofisticata versione proposta dall’attrice, dove la scriminatura centrale abbinata al capello liscio ed il maxi fiocco in velluto conferiscono al look un’aria tutta nuova.

Replica lo chignon alto con trecce di Ariana Grande

Ariana Grande – Foto Instagram @chrisappleton1

Dello sconfinato amore per lo chignon abbiamo parlato oltremodo. Ma forse non abbastanza: è stato sufficiente vedere Ariana Grande indossarne uno altissimo e adorno di treccia a spina di pesce sul davanti per riaccendere la fiamma!

Converrai con noi che stiloso, di rapida realizzazione e consono all’ambiente scolastico sono solo tre degli aggettivi che lo fanno immediatamente volare dritto dritto tra la selezione circa le acconciature perfette per la scuola.

(Half )Ponytail XXL alla Kim Kardashian

Kim Kardashian – Foto Instagram @chrisappleton1

Capelli più lunghi per un giorno? È possibile, e ce lo insegna Kim Kardashian: quella che di primo acchito potrebbe apparire una semplice -ma sempre di gran tendenza- coda alta non è altro che una strategica Half Ponytail (alias mezza coda) che abbinata a piega mossa restituisce l’idea di extension istantanee. Geniale, no?