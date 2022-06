Pride Month: i make-up più belli (e colorati) della beauty community

A livello sociale, Giugno non è solo il lieto preludio alla stagione più attesa tra tutte, sinonimo di estate per eccellenza. Si apre infatti un periodo di ben trenta giorni interamente sommerso dall’amore, nella sua accezione più vasta e sconfinata: è tempo di Pride Month, il momento in cui la comunità LGBTQ+ reclama, in tutto il mondo, i propri diritti con ancor più forza. Così le città prendono a pullulare di infiniti arcobaleni, in occasione di celebrazioni ed eventi a tema.

E, se esiste un mezzo creativo con cui comunicare libertà, unicità, senza vincoli di nessun genere questo è proprio il make-up: di seguito le idee più fantasiose con cui la beauty community ha deciso di colorare il mondo social per la ricorrenza.

Sulla scia variopinta del trend Prism Eyes proveniente da TikTok, ad imperversare sono senza ombra di dubbio alcuna look alla Graphic Eyes ancor più vividi e stravaganti, dove linee e tonalità a contrasto si intrecciano in autentiche composizioni artistiche.

La vivace tavolozza colori per il trucco dell’estate esaudisce appieno quelle che sono le esigenze dei tanti make-up dedicati al Pride, prestandosi a scelte articolate così come a quelle più essenziali con un contributo fondamentale in quanto ad impatto visivo.

Non mancano poi proposte luminose ed eccentriche, abbaglianti, figlie della popolarissima tendenza Crystal Make-up -di cui tutti conosciamo la provenienza- la quale aggiunge notevole tridimensionalità ad un già intenso effetto scenico.

Ma cosa si sarà inventata, questa volta, la make-up artist più influente del momento? Stiamo parlando di Doniella Davy, la diretta responsabile dell’epicità -in termini di beauty look- del teen drama più seguito al momento, il cui devastante successo abbiamo denominato Euphoria-Effect:

Ancora una volta il focus è tutto sugli occhi, ma il fondamentale “elemento arcobaleno” è fornito dal disegno grafico delineato dai glitter sfaccettati ed olografici. Geniale, come sempre d’altronde!