Ecco quanto peso puoi perdere in un mese

Non siamo delle grandi amanti delle diete che ti promettono di perdere 10 kg in quattro settimane. Detto questo, però, non è raro che le persone si rivolgano ad internet per capire in quanto tempo possano perdere peso.

Una domanda lecita, che molti si pongono soprattutto in vista di eventi importanti, come matrimoni e lauree. Quello che però bisognerebbe chiedersi davvero è: “Quanti kg si possono davvero perdere in un mese in modo sicuro e salutare?”.

La risposta a questa domanda, secondo gli esperti, sta tutta nei numeri. In un mese infatti, si può ragionevolmente pensare di perdere tra i 3 e i 5 kg se si segue un piano alimentare abbastanza rigoroso. Quindi, se ti stai chiedendo se puoi perdere almeno 10 kg in due mesi, la risposta è sì.

Questo perché 1 kg di grasso corporeo equivale a circa 3.500 calorie. Quindi, per scendere di peso e perdere circa due chili a settimana, devi perdere almeno mille calorie al giorno.

Tagliare le calorie in cucina e l’esercizio fisico moderato aiutano a perdere peso “più rapidamente”

Se stai cercando di perdere peso dovresti cominciare a tagliare le calorie in cucina. Scegliere di utilizzare un diario alimentare può essere un ottima idea che ti aiuterà a tenere sempre sott’occhio quello che mangi.

Per cominciare a perdere peso, e quindi abbassare il numero di calorie ingerite, potreste cominciare riducendo o eliminando il superfluo, come le fette di pane o i biscotti in più.

Se volete bruciare calorie abbinando una corretta alimentazione all’esercizio fisico, gli esperti consiglia di svolgere allenamenti moderati almeno 5 giorni alla settimana. Per quanto riguarda gli esercizi, correre sul tapis roulant per 20 minuti vi farà bruciare circa 229 calorie, mentre nuotare a rana per 30 minuti ve ne farà bruciare 189. Infine, una sessione di kickboxing, sempre da 30 minuti, vi farà bruciare 375 calorie.

Quindi, in conclusione, quanto tempo ci vuole per perdere 10 kg? Non c’è una risposta sola. Questo perché perdere peso dipende da tantissimi fattori, tra cui anche quelli elencati qui sopra.

Anche se il mantra “mangia meno, muoviti di più” è sempre valido, bisogna sempre ricordare che gli esperti raccomandano di non scendere mai sotto le 1.200 calorie giornaliere. Ridurre drasticamente le calorie potrebbe sì aiutarvi a perdere peso, ma a lungo andare il fisico ne risentirebbe, e anche la vostra salute mentale.

