Perdere peso richiede impegno e costanza, è fondamentale seguire un’alimentazione sana ed equilibrata accompagnata da una costante attività fisica da fare anche in casa. Se siete alla ricerca di una dieta bilanciata per perdere 10 kg, vi proponiamo un piano dietetico da seguire in più mesi. Non avere fretta è la prima regola da seguire per poter eliminare i chili di troppo, infatti perdere così tanto peso in poco tempo in modo malsano potrebbe essere controproducente. Un’altra regola fondamentale prima di iniziare una dieta dimagrante è rivolgersi ad uno specialista per poter individuare il miglior schema alimentare che tenga in considerazione patologie ed esigenze di ciascuna persona. Ecco però alcuni consigli da seguire per una corretta alimentazione durante una dieta dimagrante con cui potrete perdere peso sana senza troppe rinunce.

Dieta bilanciata per perdere 10 kg in tre mesi

Seguire un’alimentazione sana e bilanciata è il primo passo da compiere per ottenere risultati soddisfacenti. Costanza e movimento saranno le armi vincenti con cui dovrete convivere per almeno tre/quattro mesi per poi proseguire con meno rinunce. Dovrete fare della vostra alimentazione equilibrata un vero e proprio stile di vita: vi abituerete a mangiare porzioni meno abbondanti, prediligere le spezie al sale, non saltare mai pasti e spuntini, fondamentali per ottenere risultati dimagranti, e non rimuovere i carboidrati che dovranno invece essere sempre integrati nell’arco della giornata.

Menu esempio per perdere 10 kg in pochi mesi

Ecco uno schema di dieta tipo che possa garantire nel tempo una perdita considerevole di peso in maniera sana. Si tratta a grandi linee di una dieta mediterranea rivisitata perché l’obiettivo di questo tipo di alimentazione è proprio quello di non rinunciare mai a categorie di alimenti suddividendo i pasti tra carboidrati, proteine e grassi.

Colazione: tre fette biscottate integrali con due cucchiaini di zucchero, una tazza di tè verde e un caffè amaro. Pranzo: 75 grammi di pasta o riso integrale condita possibilmente con verdure o con sughi leggeri privi di grassi e verdura a piacere illimitate tranne le patate e, per finire, un frutto (no cachi, uva e fichi). Spuntino: uno yogurt magro o un frutto. Cena: 180 grammi di carne bianca o pesce con verdura di contorno e un panino integrale da 50 grammi.

Se siete alla ricerca di un menu esempio, non vi resta che scoprire le ricette light della dieta mediterranea da provare durante la dieta!

Consigli dieta equilibrata da seguire i primi mesi

Per i primi tre mesi seguite le quantità e tipologie di alimenti descritti nel menu tipo con alcune semplici limitazioni: due uova alla settimana, carne rossa una volta solo alla settimana e due cucchiai di olio extra vergine d’oliva al giorno. Banditi dolci, pizza e naturalmente fritti e alcolici. Per la cottura prediligete tipi salutari senza grassi aggiunti. Cercate di limitare, se non addirittura eliminare, del tutto lo zucchero optando così o per soluzione amara o con dolcificanti naturali. Poterete concedervi un croissant vuoto alla settimana come colazione o spuntino.

Dieta equilibrata per perdere 10 kg: quarto/quinto mese

Se avete raggiunto un peso ideale nei primi tre mesi di dieta potrete passare alla seconda fase, ossia quella di mantenimento che prevede porzioni leggermente più abbondanti e, finalmente, il reintegro di alcuni alimenti come la pizza che potrete consumare una volta a settimana. Con il mantenimento potrete raggiungere uno schema giornaliero che prevede tra le 1800-2000 calorie che naturalmente varieranno da persona a persona con le esigenze differenti.